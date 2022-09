«Contro il Benevento al momento giusto» 

È curioso, Fabio Liverani. Perché gli allenamenti della settimana gli hanno regalato ulteriori segnali di crescita per un Cagliari che sta trovando la sua identità e che oggi si metterà alla prova contro un Benevento che, come i rossoblù, vuole vivere una stagione da protagonista. «Una sfida stimolante», spiega il tecnico romano alla vigilia, «per vedere che partita faremo contro una squadra forte, con ambizioni importanti come le nostre».

Fase due

Lo aveva detto dopo la vittoria col Modena, lo ribadisce ora: chiuso il mercato, inizia per il Cagliari una lunga marcia che dovrà coinvolgere tutti i 29 rossoblù di una rosa extralarge. «Forse non siamo proprio 29, ma tutti sanno di essere dentro il gruppo. Chi gioca meno deve alzare il livello negli allenamenti, come fatto in questa settimana, ricordando che al primo posto viene la squadra. A gennaio tireremo una riga per capire il minutaggio avuto dai giocatori». Ma per Liverani c'è il presente e il presente si chiama Benevento: «Non importa giocare in casa o in trasferta, dobbiamo essere sempre gli stessi. Mi interessa vedere miglioramenti, questa gara capita nel momento giusto. Una partita contro una squadra forte, che ha fatto acquisti di livello e ambisce a posizioni importanti. Sulla carta è uno scontro diretto, anche se siamo solo alla quinta giornata. Sono curioso di vedere la mia squadra contro un Benevento di grande qualità».

Cercasi continuità

Con Barreca a casa («nulla di grave, capita a chi non ha fatto la preparazione con la squadra, lunedì spero di riaverlo in gruppo»), Liverani vuole progressi e conferme e anche per questo sembra orientato a riproporre l'undici vittorioso col Modena, che poi, a parte Zappa per Di Pardo, era anche quello di Ferrara: «Chi ha giocato l'ultima partita ha fatto bene, come chi è subentrato. Chi parte titolare deve mantenersi quella maglia, ma gli altri stanno spingendo e mi mettono in difficoltà nelle scelte. Questo per me è motivo d'orgoglio». Per cambiare ci sarà tempo, con la ricerca di moduli alternativi: «Lapadula e Pavoletti possono coesistere, dipende da loro, dalla voglia di sacrificarsi per la squadra. L'atteggiamento di Pavoletti è perfetto, anche lui è in un momento importante. Con la sosta, avendo più tempo, ci sarà la possibilità di lavorare su un modulo alternativo, ma cambiare ora sarebbe una forzatura».