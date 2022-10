«Contro Farci nessuna prova» 

Un omicidio senza prove e senza movente quello di Speranza Ponti, un omicidio che non esiste. E Massimiliano Farci è stato già “condannato” a causa del suo passato, non dopo una indagine sui fatti. Per il difensore di Farci, l’avvocato Daniele Solinas, il processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Sassari, è viziato da un pregiudizio. In uno dei passaggi iniziali della sua lunga arringa, ieri mattina, Solinas ha detto: «Chi è entrato in quest’aula con il pregiudizio per cui un soggetto già condannato all’ergastolo sia per sua natura incline a reiterare le proprie condotte, non può giudicare. Questo è quello che vorrebbe la Procura, tant’è che si è preoccupata di depositare la sentenza di condanna di Farci, per presentarci non com’è l’imputato oggi, ma per come lo è stato in passato». Secondo la difesa, Farci è un pasticcione, come lui stesso si è definito, ma non un assassino. Perché, ha sostenuto Solinas, la colpa di Farci è quella di non avere denunciato il ritrovamento del corpo della compagna, dopo il suicidio, non di averla uccisa. Quindi Farci paga per il suo passato (l’omicidio di Roberto Baldussi, per il quale è stato condannato all’ergastolo) e non sulla base di prove e fatti dimostrati.

«Assolvetelo»

L’avvocato Daniele Solinas, dopo una arringa durata diverse ore, ha chiesto alla Corte d’Assise l’assoluzione del suo assistito da tutte le contestazioni. Secondo il penalista, Farci trovò la compagna morta, impiccata; Speranza Ponti era una donna «stressata, ansiosa, con preoccupazioni infondate, non abituata a reggere lo stress della vita del commerciante». Il riferimento è alla attività della pizzeria di Alghero. Non un omicidio, quindi, ma un suicidio e Farci, invece di avvertire subito le forze dell’ordine, porta il corpo di Speranza in campagna e lo lascia tra i cespugli.

Nessun movente

Solinas ha detto: «Perché Farci avrebbe dovuto uccidere la propria compagna, dopo avere trascorso oltre vent’anni di vita irreprensibile in carcere, dopo avere creato una propria attività lavorativa e avere iniziato a ricostruire la propria vita a seguito della semilibertà concessa dal Tribunale di Sorveglianza?». Per la difesa il movente non c’è, né passionale e né tantomeno economico. E sempre secondo Solinas, nella notte del 5 dicembre 2019, le ore dell’omicidio secondo i pm Angelo Beccu e Beatrice Giovannetti, il telefono di Speranza continua a funzionare. Ma se la donna è stata già uccisa e Farci è rientrato in carcere (era in regime di semilibertà) chi sta usando il telefono? A metà novembre, repliche e sentenza.