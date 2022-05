contro brescia e un tabù 

Sassari. Dal 2011 è la più presente nei playoff insieme a Milano, ma nelle ultime sei stagioni ha superato i quarti solo nel 2019, quando è arrivata sino a gara sette per lo scudetto. Sfavorita ma con motivazioni fortissime e poca pressione, la Dinamo cerca il colpaccio a sorpresa già in gara uno, stasera a Brescia (inizio alle 20.45) in una serie al meglio delle cinque. Chi ne vince tre va in semifinale, dove affronterà la vincente tra Milano e Reggio Emilia. «Difesa e rimbalzi sono la chiave per vincere», dicono all'unisono l'esterno Filip Kruslin e l'ala Jason Burnell. Il pronostico resta a favore di Brescia, l'unica formazione delle prime cinque contro le quali i biancoblù di Bucchi hanno sempre perso.

Le armi di Brescia

Brescia ha nove giocatori che possono andare in doppia cifra, ma è indubbio che le punte di diamante sono il play Mitrou-Long e la guardia Della Valle che realizzano 35 punti con buonissime percentuali sia da due che da tre. Da soli danno la metà degli assist e conquistano la metà dei liberi della squadra guidata da Magro perché attaccano sempre il canestro. Kruslin replica: «Un giocatore può decidere al massimo una partita, ma la serie la vince la squadra e chi difende meglio». Occhio all'esterno Petrucelli: 10 punti col 43% nelle triple e ottima difesa. L'incognita è il lungo Brown III, ex Brindisi prelevato dal Kazan di Marco Spissu (il sassarese deve giocare la finalina per il terzo posto in Russia) che ha dinamismo e tecnica difensiva super. Il suo inserimento nel gruppo dei sei stranieri porterà Magro a decidere chi escludere tra la guardia Moore (6,5 punti col 39% da tre) e il centro Cobbins (8,5 punti col 72% da due e 5 rimbalzi). In casa Brescia non perde dal 14 novembre, sconfitta dalla Virtus Bologna.

Le armi di Sassari

« La voglia di passarsi la palla a volte rinunciando anche a un tiro per servire i compagni può dare molto al nostro attacco», spiega Burnell. E Kruslin aggiunge: «Noi abbiamo più varianti tattiche, perché possiamo correre e fare pick and roll come loro, ma possiamo anche giocare appoggiandoci a Bilan, il migliore giocatore in post basso del campionato». Se Brescia per vincere deve superare il 30% da tre, il Banco ha saputo vincere anche quando è rimasto sotto, come contro Treviso, Napoli e Trento, proprio perché tra Bilan, le penetrazioni di Robinson e il contropiede riesce a variare i temi offensivi.