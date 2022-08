Contratti, è la stagione dei rinnovi 

La stagione dei rinnovi contrattuali non è mai stata così florida e intensa come quest’anno. I nuovi accordi chiusi a livello nazionale in tantissimi settori (chimico, elettrico, energia e petrolio, minerario, edilizia) valgono anche per la Sardegna che, in questo modo, riesce a dare una risposta in termini normativi ed economici, ai suoi lavoratori, molti dei quali legati a comparti in crisi o in difficoltà. Tutti hanno in comune l’obiettivo della sicurezza, puntandosi molto di più sulla formazione, e tutti sono riusciti a ottenere aumenti contrattuali intorno al 9 per cento circa.

I sindacati sardi

Rinnovi contrattuali che hanno strappato «risultati importanti», secondo i sindacati sardi, soprattutto per certe categorie, come il caso degli elettrici, dove sarebbe stato fatto «un salto di qualità» riconoscendo pari opportunità alle lavoratrici più penalizzate, con la regolamentazione di congedi, smart working e part time prima non riconosciuti in tutte le aziende. «Un accordo fatto dentro Enel è stato recepito nel sistema contrattuale generale», spiega Francesco Garau, segretario regionale Filctem Cgil. Tra chimici, elettrici, “energia e petrolio” e minerario i contratti dell’industria rinnovati interessano circa novemila lavoratori nell’Isola e saranno in vigore per tre anni. «Sono stati rinnovati prima della scadenza», fa notare Garau, «e dal punto di vista politico è stato un segnale importante: sono risultati importantissimi perché non scontati vista la situazione di crisi che stiamo vivendo. Riteniamo che la buona prassi della contrattazione e le relazioni instaurate con la controparte in questi settori abbiano consentito di portare a casa rinnovi che migliorano le condizioni della vita lavorativa ed economiche in ciascun comparto».

Edilizia

I contratti riguardano circa 25mila edili nell’Isola. I rinnovi più corposi (con aumenti da 92 euro a 140 in 3 anni) riguardano l’edilizia industriale e l’edilizia artigiana. «Sono rinnovi imperniati su sicurezza e formazione, oltre che sui processi di innovazione tecnologica che interessano le costruzioni sempre di più», sottolinea Erika Collu, segretaria regionale Fillea Cgil, «tra le novità più importanti, l’aver vietato il sotto inquadramento dei lavoratori e il ricorso a contratti a tempo determinato oltre i limiti di legge. Un altro elemento è che si punta sul turnover e sulla riqualificazione del personale aggiornando le competenze e favorendo l’ingresso dei giovani in sostituzione di una popolazione edile troppo vecchia per un settore che ha davanti sfide importanti».