Contraffazioni, mercato in crescita 

Allarme contraffazioni. Nell’era del Covid si arriva a lucrare anche sulla salute dei cittadini, con una proliferazione mai vista di medicinali (antibiotici e antidolorifici) e prodotti sanitari fraudolenti come le mascherine. È l’associazione nazionale di Adiconsum a mettere in guardia i consumatori, dall’aumento dei rischi «senza precedenti». I numeri dicono tutto: i prodotti contraffatti rappresentano il 6,8% delle importazioni nell'Unione europea per un valore di 121 miliardi di euro all'anno e le merci illegali provengono in gran parte dalla Cina e da Hong Kong, che rappresentano l'80% del valore complessivo di questo tipo di prodotti sequestrati nei container in tutto il mondo. Questa fotografia l’ha scattata l'Euipo, l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, in un nuovo studio sulla contraffazione.

Agroalimentare

Un mercato del falso che coinvolge anche il made in Sardinia, in particolare l’agroalimentare, con il pecorino romano più imitato e gli Stati Uniti in cima ai paesi contraffattori. «E non a caso», ricorda Coldiretti Sardegna, «è il principale mercato di sbocco all’estero sia del pecorino che del Fiore sardo, anche se l’Italian sounding riguarda diversi prodotti di vari continenti, compreso il Sardo argentino e il pecorino cinese». Un business d’oro per i falsari, valendo oltre 100 miliardi il falso made in Italy agroalimentare, con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio spinto da prodotti che nulla hanno a che vedere con il Belpaese. «L’Italian sounding è un fenomeno in continua crescita che penalizza produttori di cibo buono e apprezzato», sottolinea il direttore di Coldiretti Luca Saba, «i pastori non sono esenti da questo fenomeno e il pecorino lo dimostra con troppi speculatori lungo la filiera che rosicchiano tutto il valore aggiunto. Dovremmo essere uniti e lavorare insieme per difenderci dalle imitazioni, nemici molto forti che hanno anche gioco facile».

Artigianato

Nell’Isola, secondo un rapporto di Confartigianato, le imprese più colpite sono quelle dell'oreficeria-orologieria, dell’abbigliamento e del tessile. «Una marea di prodotti falsi che ogni anno invade i mercati dell’Isola e minaccia seriamente la tenuta economica delle micro e piccole imprese sarde», conferma il presidente regionale Antonio Matzutzi, «la contraffazione è il frutto avvelenato dell'economia illegale: perciò ci battiamo da sempre per avere una chiara identificazione dell’origine dei prodotti e delle lavorazioni, consapevoli che i consumatori sono disposti a pagare un “premium price” pur di avere un prodotto fatto a regola d’arte». Perciò «servono controlli, controlli più serrati», è il tasto su cui spinge Adiconsum Sardegna, con Giorgio Vargiu che ricorda l'impegno proposto alla Regione per una normativa specifica contro il falso, che danneggia «non solo i consumatori ma le stesse imprese, minacciate da questi atti di concorrenza sleale». Ma tant’è. Il fenomeno è difficile da sradicare e purtroppo è facile cascarci: il 9% dei cittadini europei ha ammesso di aver acquistato prodotti contraffatti a causa di indicazioni fuorvianti. (red. ec.)

