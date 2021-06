Conto prosciugato da due truffatori 

Al termine di una lunga indagine i carabinieri della stazione di Monserrato hanno fatto piena luce sull'ennesima truffa che sarebbe stata portata avanti da due intraprendenti napoletani: secondo l’accusa delle forze dell’ordine avrebbero alleggerito il conto di una giovane donna del posto, con diversi prelievi tra il mese di giugno e quello di luglio di due anni fa per un bottino superiore ai 4mila euro. La vittima appena accortasi dell’ammanco, si è rivolta ai militari. Non ci ha pensato due volte. La donna, 37 anni, impiegata, ha bussato in caserma, presentando una denuncia dettagliata, Gli accertamenti sono scattati immediatamente, con indagini investigative particolarmente difficili che hanno richiesto un vero davvero certosino.

La pista

I carabinieri di Monserrato, non hanno tardato comunque ad imboccare la pista giusta, quella che ha portato la loro attenzione su Napoli e dintorni. Tanto che hanno deciso di chiedere la collaborazione dei colleghi di una stazione della Campania. Con loro hanno operato anche esperti delle Poste italiane. Sono scattati accertamenti, qualche interrogatorio. Gli investigatori infine hanno imboccato la pista giusta, identificando i presunti responsabili ed autori dell’indebito utilizzo e falsificazione di una carta di credito, intestata alla donna. Sotto accusa sono finiti un 23enne, macellaio e un 30enne disoccupato con precedenti di polizia, entrambi residenti in provincia di Napoli.

Per i due è scattata una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari. Attraverso indagini telematiche e con la collaborazione dei carabinieri di una Stazione campana e di operatori dell’amministrazione delle Poste, i carabinieri di Monserrato hanno potuto verificare che i due, utilizzando la carta Postepay della vittima di cui evidentemente erano entrati in possesso dei dati, avevano effettuato diverse transazioni on line, acquistando in rete a spese della vittima oggetti vari per un importo complessivo di 4.518 euro. Il tutto durante l’estate del 2019. In caso di rinvio a giudizio i due, indagati per truffa, saranno processati dai giudici del Tribunale du Cagliari.

I precedenti

Una vicenda simile a tante altre consumate nel cagliaritano negli ultimi anni. Prosciugamenti di conti, acquisto di macchine, computer e persino motozappe mai a arrivate al malcapitato acquirente che ovviamente pagava in anticipo. Fino alla scoperta dell truffa, con la relativa denuncia ai carabinieri.

