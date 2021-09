Continuità territoriale, rotta verso il caos 

La storia dei trasporti marittimi italiani verrà riscritta domani. Per la prima volta in circa settanta anni la rotta tra Cagliari e Civitavecchia sarà sospesa a tempo indeterminato, lasciando a terra centinaia di passeggeri e altrettanti container carichi di merce destinata oltre Tirreno. Una brutta tegola per l’economia locale e per i diritti dei sardi, ai quali verrà negato, dopo lunghe battaglie per la conquista della continuità territoriale, il diritto di muoversi liberamente sul suolo (e il mare) italiano. Un fallimento innegabile anche per la politica, nazionale e regionale, rimasta quasi immobile fino all’epilogo scontato di domani.

Un’inerzia che ora metterà il Sud Sardegna nel caos, nell’attesa che qualcosa si sblocchi; che Tirrenia decida di proseguire le rotte in regime di libero mercato o che qualche altra compagnia scelga di coprire la tratta stabilendo prezzi e calendari in base alla semplice convenienza economica.

I sindacati parlano per questo motivo di disastro annunciato e temono che lo stesso destino toccherà a fine ottobre alla continuità aerea, anch’essa in scadenza e, come se non bastasse, tessera fondamentale del puzzle che vedrà l’addio ad Alitalia e l’entrata del nuovo vettore Ita.

Flop storico

Arnaldo Boeddu, numero uno della Cgil trasporti sarda, non ha dubbi nel descrivere «un paradossale salto indietro nel tempo di decenni». Secondo il sindacalista «dopo faticose lotte per ottenere un diritto sacrosanto come quello della continuità territoriale, i sardi si ritrovano di nuovo senza collegamenti con la terraferma». Una perdita enorme per il territorio che sarà forse difficile riconquistare in tempi brevi».

Nel mentre, migliaia di utenti si sono dovuti muovere alternativamente: «Le imprese non sono certo rimaste in attesa di un colpo di scena dell’ultimo minuto – dice Boeddu – e hanno deviato gli imbarchi delle merci verso Olbia o Porto Torres con un dispendio di centinaia di euro».

Il leader della Cgil punta il dito sulla Giunta regionale: «Se fosse stata veramente intenzionata a risolvere la vertenza trasporti, avrebbe potuto chiedere l'aiuto dei sindacati. Ci saremmo precipitati in piazza a Roma per combattere la stessa battaglia. E invece niente, silenzio assoluto, a discapito di tutti i sardi».

Inaffidabilità

Corrado Pani, Segretario organizzativo della Cisl Trasporti, è sulla stessa linea: «Siamo preoccupati dall’atteggiamento di Tirrenia Cin. Tuttavia, non ci sorprende affatto quanto dichiarato da una compagnia coinvolta in diverse vicende giudiziarie che ha dimostrato più volte di non essere in grado di garantire un efficiente servizio di collegamento lasciando passeggeri a terra e annullando più volte diverse tratte.

Auspichiamo sia la volta buona affinché si propongano armatori che possano garantire tale servizio. Una compagnia seria (in regime di continuità territoriale) non deve pensare a fare soldi, ma aiutare a sostenere lo sviluppo intelligente di un territorio, garantendo il sacrosanto diritto alla mobilità delle persone e delle merci».

Diritti negati

Le prospettive per i collegamenti sardi sono quindi nere. I sardi presto saranno infatti sempre più isolati e forse prede facili delle politiche economiche delle grandi compagnie che potranno sfruttare gli ampi spazi concessi dal libero mercato.

«I sardi torneranno a essere cittadini di serie B – protesta William Zonca della Uil Trasporti - in balia delle prossime strategie dei vettori marittimi e aerei, presto liberi di imporre tariffe e frequenze in base alla propria convenienza. Principio opposto a quello su cui si fonda la continuità territoriale. Per questo motivo è necessario muoversi in fretta per garantire ai sardi collegamenti stabili e a prezzi calmierati. Garanzie che solo un bando unico può dare per far sì che anche le tratte meno gettonate possano dare gli stessi servizi delle altre. Dodici mesi l'anno. Ora invece dobbiamo sperare che Tirrenia, o chissà chi, vogliano proseguire al più presto il servizio, con l’incognita delle frequenze e dei costi non più obbligati dal regime di continuità».

