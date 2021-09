Continuità, scatta il piano d’emergenza 

È una corsa contro il tempo. O forse una missione quasi impossibile quella intrapresa dal ministero dei Trasporti che ha meno di tre giorni per salvare i collegamenti marittimi da e per la Sardegna e scongiurare la sospensione della tratta Cagliari-Civitavecchia prevista per lunedì prossimo dopo la decisione di Tirrenia di interrompere il servizio non coperto dal regime di continuità e non più remunerativo con il calo dei passeggeri di questa fine estate.

Strategia

A Roma stanno lavorando su due fronti: da una parte procede la stesura del nuovo bando di continuità ormai da un anno in regime di proroga; dall’altra si cerca però di tamponare la falla imminente e riuscire ad assicurare il collegamento tra il capoluogo e lo scalo laziale dalla prossima settimana.

Il problema sarà però trovare un operatore disponibile a coprire la tratta in un periodo, come quello autunnale, nel quale il flusso turistico registra un tonfo.

Insomma, i fari sono tutti puntati su Roma. Nei giorni scorsi, infatti, anche l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde aveva lanciato un appello per un intervento immediato del Governo.

Svolta

Un’urgenza sottolineata anche dai deputati sardi di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis. «Per cambiare veramente bisogna trasferire le funzioni e le risorse della continuità marittima dallo Stato alla Sardegna, come abbiamo scritto in una proposta di legge presentata già nel 2018».

I due parlamentari puntano il dito sull’Esecutivo: «La convenzione è scaduta già da un anno, ma i governi precedenti se ne sono infischiati di avviare le procedure per una nuova continuità territoriale, adeguata alle esigenze della Sardegna e dei sardi. Abbiamo provato a svegliare chi governava a suon di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno mentre lentamente si consumava il dramma di cui vediamo oggi gli effetti. Ma non basta una semplice intesa, occorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse dallo Stato alla Regione perché l’isola possa essere davvero artefice delle scelte in materia. Speriamo che le ultime vicende abbiamo aperto gli occhi anche a coloro i quali ,più o consapevolmente, si sono prestati alla conservazione di un sistema che non funzionava e che la Sardegna, unita - concludono Cappellacci e Pittalis-, possa vincere questa battaglia di libertà».

RIPRODUZIONE RISERVATA