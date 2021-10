Continuità, ora si rischia il caos 

«Faremo partire immediatamente una procedura negoziata con gli stessi 12 vettori che erano stati invitati alla procedura d'urgenza, e contiamo di aggiudicare le tratte già lunedì», annuncia Todde. In sostanza quindi gli uffici invitano Ita, Ryanair, EasyJet, Volotea, Blue Air, Vueling, DanishAir Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta, Wizz Air e Tajaran Jet a “negoziare” le condizioni del servizio che verrà affidato alla compagnia che propone quelle più vantaggiose. L'obiettivo resta garantire voli a prezzi agevolati (39 euro tasse escluse per Fiumicino e 47 per Milano Linate). Quindi potrebbe rientrare in gioco Volotea (che, bene ricordare, nella procedura d’urgenza aveva presentato le offerte economiche migliori, con ribassi del 23,5% per gestire le rotte di Cagliari e Olbia e del 21,5% per quelle di Alghero). «E' un vettore privato ed è legittimo che possa voler far valere le proprie ragioni di fronte ad una non aggiudicazione - commenta Todde - da parte nostra possiamo solo dire che la commissione è sovrana e che non credo che il ricorso possa rappresentare un un freno a tutta la procedura».

La commissione di gara, arrivata la documentazione di Ita come integrazione alla procedura d'urgenza per l'affidamento della continuità territoriale aerea tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, si è messa subito al lavoro. In particolare le richieste degli uffici regionali erano rivolte a conoscere nei dettagli la consistenza della flotta di Ita e altre questioni legate alle autorizzazioni di volo. Evidentemente però, vista la clamorosa bocciatura a distanza di poche ore, i documenti presentati non offrivano sufficienti garanzie. Un no che arriva dopo quello a Volotea, che aveva partecipato alla procedura d'urgenza insieme a Ita e che è stata esclusa per un vizio formale. Una decisione che ha portato la compagnia spagnola a presentare un ricorso al Tar.

Fumata nera dall'assessorato regionale dei Trasporti. Ita ieri mattina, su richiesta degli uffici cagliaritani, ha presentato ulteriore documentazione per garantire la continuità territoriale da giovedì 14 e sino a maggio 2022, e dopo poche ore è arrivato il verdetto: «Esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio per carenza di requisiti».«Si avvia una procedura negoziata: 12 vettori riceveranno un invito a presentare le proprie offerte. Contiamo di aggiudicare le tratte già lunedì», assicura l’assessore Giorgio Todde.

La svolta

Procedura negoziata

«Intervenga il ministro»

«Il rischio di rimanere prigionieri nella nostra isola si fa di ora in ora più concreto: siamo in una situazione assurda, gravissima e senza precedenti, per cui chiediamo al ministro Giovannini di avocare a sé le funzioni assegnate alla Regione garantendo che ai sardi non sia strappato il diritto alla mobilità», affermano i parlamentari del Pd Romina Mura, Andrea Frailis e Gavino Manca.

Regione nel mirino

«La Regione si trova in una condizione disperata a causa del proprio immobilismo e della propria irresponsabilità e inadeguatezza avendo atteso gli ultimi giorni utili per approntare un bando “di emergenza”, che è tale soltanto per l’inerzia della Regione, in quanto il passaggio di consegne da Alitalia a Ita era noto da oltre un anno», denuncia il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi.

Rincara la dose il deputato del M5s Nardo Marino: «Ancora una volta la Sardegna rischia uno stallo del regime di continuità per l'incapacità manifesta della Regione. Infatti, già la procedura d'urgenza non deve passare come qualcosa di normale: è stato solo l'ennesimo salvagente lanciato dal Governo alla Regione».

«Colpa del Governo»

«Nella fretta di smantellare Alitalia e mortificare la protesta dei lavoratori facendo nascere la nuova compagnia Ita, il Governo, nonostante gli avvertimenti, non ha tenuto conto della continuità territoriale da e per la Sardegna e dell'urgenza di garantire un servizio essenziale», ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda.

«Gravi ripercussioni»

«L'esclusione di Ita e Volotea avrà ripercussioni di ordine economico e sociale». Questa la considerazione di Stefano Visconti, numero uno della Camera di Commercio del Nord Sardegna e neo presidente di Unioncamere Sardegna. «È impossibile pensare che venga tolto ai sardi il diritto alla mobilità. Il rischio di rimanere bloccati, isolati e senza certezze è troppo grande», conclude Visconti.

