«Continuità incerta, stagione a rischio»  

Tuttavia, le prospettive per la prossima stagione turistica appaiono incerte e indefinite, secondo le associazioni di categoria: «Considerato che sino al 14 di maggio non potrà completarsi il quadro del vettore o dei vettori che accetteranno il servizio di collegamento e, non essendovi diritto di esclusiva né priorità di presentazione, sarà probabile che le compagnie attenderanno gli ultimi giorni per presentare le proposte, con impossibilita fino a metà maggio di poter prenotare i voli, conoscere chi e in quali orari e rotte effettuerà i collegamenti ed a quali tariffe e condizioni».

La paura sale. Le imprese sarde del turismo a poche settimane dall’inizio della stagione tremano per l’incertezza che incombe sulla prossima continuità territoriale. Date e rotte non ancora fissate e nuovi regolamenti potrebbero infatti non permettere ai turisti di prenotare un volo per l’Isola con tranquillità.

La paura sale. Le imprese sarde del turismo a poche settimane dall’inizio della stagione tremano per l’incertezza che incombe sulla prossima continuità territoriale. Date e rotte non ancora fissate e nuovi regolamenti potrebbero infatti non permettere ai turisti di prenotare un volo per l’Isola con tranquillità.

Un clima nebuloso che ha spinto ieri quindici tra le più rappresentative associazioni regionali del settore a scrivere una lettera al presidente della Regione Christian Solinas, chiedendo un intervento urgente che possa garantire una pianificazione della stagione senza brutte sorprese.

Il nodo

Nel mirino delle imprese ci sono gli effetti del recente decreto del Ministro dei Trasporti «in virtù del quale – si legge nella nota inviata al Governatore - i vettori aerei comunitari possono presentare accettazione transitoria, senza diritti di esclusività e senza compensazione finanziaria, in ordine a una o più rotte relative ai collegamenti aerei di linea tra Alghero, Cagliari, Olbia e Milano e Roma, tra il 15 maggio e il 30 settembre».

Tuttavia, le prospettive per la prossima stagione turistica appaiono incerte e indefinite, secondo le associazioni di categoria: «Considerato che sino al 14 di maggio non potrà completarsi il quadro del vettore o dei vettori che accetteranno il servizio di collegamento e, non essendovi diritto di esclusiva né priorità di presentazione, sarà probabile che le compagnie attenderanno gli ultimi giorni per presentare le proposte, con impossibilita fino a metà maggio di poter prenotare i voli, conoscere chi e in quali orari e rotte effettuerà i collegamenti ed a quali tariffe e condizioni».

Ne consegue, «il rischio concreto di un gravissimo danno per l’intera filiera economica ed occupazionale collegata al comparto turistico».

Richieste

Da qui le richieste avanzate alla Regione: «È necessario ottenere un’anticipazione non successiva al 15 marzo come termine massimo entro cui il vettore interessato debba presentare la propria disponibilità sulle rotte per Milano e Roma per la stagione estiva; in subordine chiediamo di cancellare il bando attuale dei quattro mesi estivi, per lasciare che il libero mercato, pur non essendo la soluzione ottimale, possa sbloccare la situazione e consentire al mercato e ai sardi di poter acquistare i biglietti aerei per il periodo citato tra il 15 maggio e il 30 settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata