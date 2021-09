Continuità in bilico, dubbi su Ita 

Lo stop di Alitalia si avvicina e anche la continuità territoriale è agli sgoccioli: gli ultimi voli sono previsti il 14 ottobre e la Regione non ha ancora pubblicato l’avvio della procedura d’emergenza per affidare i collegamenti verso Fiumicino e Linate per i prossimi sette mesi. Il percorso amministrativo si concluderà probabilmente nei prossimi giorni, a questo punto non molto prima del 15 ottobre, data in cui dovrebbe entrare in servizio una nuova compagnia nei tre aeroporti sardi. L’interessamento di Ita è già stato reso noto, non è escluso che partecipi anche qualche altro vettore. Intanto i sindacati hanno espresso qualche perplessità sulla capacità della newco statale di gestire un sistema impegnativo come quello della continuità sarda.

Le preoccupazioni

Il nodo principale riguarda la flotta: «Il dimensionamento di 52 aerei attualmente previsto per Ita, con 2800 addetti, non parrebbe ricomprendere anche le dodici macchine e i circa 500 addetti necessari ad operare i voli della continuità territoriale aerea sarda», è l’allarme lanciato da Marco Bardini, segretario regionale dell’Anpav, «ci chiediamo quali siano i piani del governo regionale predisposti per evitare il possibile imminente black out dei trasporti e il paradossale contestuale licenziamento delle maestranze qualificate di Air Italy che proprio su quei trasporti, potrebbero operare, qualsiasi sia il vettore aggiudicatario». Il sindacato degli assistenti di volo chiede un incontro urgente con la Giunta regionale.

I numeri

Per garantire il servizio della continuità territoriale come lo conosciamo ora – cioè quel sistema di rotte, frequenze e tariffe agevolate che costituisce il ponte aereo con la Penisola – servono dai 6 ai 12 aerei a seconda della stagione: nelle tre basi sarde (Cagliari, Olbia e Alghero) “riposano” ogni notte due Airbus (o Embraer) di Alitalia per assicurare le partenze del mattino. Gli aerei poi fanno la spola per tutta la giornata e vengono impiegati anche per altre rotte. I sindacati e gli esperti hanno sollevato il dubbio: la flotta sarà sufficiente per garantire il servizio? I più attenti però fanno notare che ora Alitalia formalmente ha a disposizione un centinaio di aerei, ma nell’ultima estate ne ha utilizzati meno di 50, riuscendo comunque a rispettare le condizioni del bando della continuità. Dunque anche Ita potrebbe riuscirci.