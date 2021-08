Continuità, il nodo del nuovo bando 

La soluzione al rebus arriverà – sempre che arrivi - all’ultimo minuto. Come è successo negli ultimi quattro anni. La continuità territoriale è in scadenza per l’ennesima volta, ma ora la questione si complica: oltre a una proroga dell’attuale sistema di collegamenti con Roma e Milano, su cui deve arrivare il via libera dall’Ue, c’è da gestire anche il passaggio di consegne tra Alitalia e la nuova Ita (Italia trasporto aereo). La prossima settimana dovrebbero essere definiti i tempi della gara con procedura d’urgenza, necessaria per assegnare i voli dal 15 ottobre in poi. Una procedura che Ita «seguirà con interesse». Ma nulla è scontato. Per ora la newco statale non ha inserito nessuna rotta sarda nel proprio network: non può vendere quelle verso gli scali di Fiumicino e Linate fino alla definizione di tutti i passaggi burocratici, e non ha neppure previsto altre tratte “libere”, come quelle tra l’Isola e l’aeroporto di Malpensa. Sullo sfondo poi c’è la nuova continuità: quella a cui Villa Devoto lavora da tempo e per la quale attende il giudizio della commissione europea.

«Sardegna a terra»

«Il copione si ripete ad oltranza: la Regione non riesce a presentare un bando di continuità territoriale aerea, la compagnia di bandiera non può prevedere rotte da e per l’isola, e nel frattempo il presidente Solinas e l’assessore regionale ai Trasporti Todde rincorrono l’ennesima proroga, in attesa di un bando che, a questo punto, chissà se mai arriverà», attacca il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi. «Ritengo sia corretto affermare che ad aver lasciato i sardi a terra, per l’ennesima volta, è la Regione Sardegna, e non la nuova compagnia di bandiera Ita, che, interessata alle rotte per l’isola, ha le mani legate e può soltanto stare a guardare gli sviluppi della vicenda: dal 15 ottobre infatti non è possibile acquistare voli da e per la Sardegna sul sito di Ita».

La storia

È dal 2017 che la Regione chiede la proroga del bando varato nel 2013 dalla Giunta Cappellacci. Per ora l’ha ottenuta sei volte, ma l’Ue non è disposta a ripetere la procedura all’infinito. «È incredibile e vergognoso che la Sardegna sia continuamente costretta a servirsi di proroghe richieste in extremis. È altrettanto inaccettabile il fatto che i cittadini sardi non abbiano possibilità di replica di fronte alle tante sparate della Regione a riguardo», osserva Li Gioi.

Che ricorda, a proposito del nuovo bando: «Il 12 febbraio del 2020 il presidente Solinas dichiarava che gli uffici regionali erano già a lavoro per commissionare in tempi brevi uno studio a un primario advisor indipendente che avrebbe avuto il compito di certificare il dimensionamento del modello e la politica tariffaria. Pochi giorni dopo, il 20 febbraio, la Regione presentava invece come cosa fatta il sistema di doppia tariffazione per l’estate e l’inverno per residenti e turisti, proposto a seguito della bocciatura della tariffa unica. I sardi, secondo la Regione, avrebbero dovuto pagare per tutto l’anno 20 euro più tasse aeroportuali per Roma e 30 più tasse per Milano. Tariffe scontatissime, slogan di grandissimo effetto, ma di fatto fantasiose e inapplicabili».

