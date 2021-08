Continuità, corsa contro il tempo 

L’ipotesi avanzata già dieci giorni fa è quasi una certezza. Ovvero: una procedura d’emergenza per l’attivazione in tempi molto rapidi di un nuovo bando della continuità aerea da e per la Sardegna, al quale potrà partecipare qualsiasi vettore, Ita compresa. Obiettivo: non interrompere le tratte in convenzione quando Alitalia, dal 15 ottobre, smetterà di volare. È l’unica strada percorribile, almeno al momento, sulla quale stanno lavorando i tecnici dell’assessorato ai Trasporti, del ministero e della rappresentanza italiana dell’Unione europea a Bruxelles.

L’incontro

A ieri risale l’ultimo incontro al quale ha preso parte anche l’assessore Giorgio Todde. «Un vertice esclusivamente tecnico», l’ha definito l’esponente della Giunta Solinas, «per trovare la formula giuridica più adatta che ci consenta di attivare la procedura d’urgenza». Cioè, ha aggiunto, «la via più snella, semplice e veloce, tale da non creare un’interruzione dei voli in continuità». Per questo, ha continuato, «siamo in contatto col Mit e la rappresentanza a Bruxelles». Todde ha anche fatto notare che fino all’ufficialità della cessazione di Alitalia «non è stato possibile lavorare sulla richiesta di attivazione della procedura d’urgenza».

Ora, però, l’ex compagnia di bandiera non sta emettendo più biglietti, Ita invece sì, e questo è un segnale inequivocabile che ha spinto la Regione a premere sul nuovo bando. Tra l’altro, ha ricordato ancora Todde, questo tipo di procedura non è inedita perché la stessa cosa si era verificata quando nel 2019 l’aeroporto di Olbia restò scoperto per il rifiuto di Air Italy, in quel caso subentrò proprio Alitalia.

I tempi

Già in settimana dovrebbero essere definiti i tempi della gara. Quanto a Ita, fonti vicine alla newco confermano che «seguirà la procedura con interesse». Per adesso, però, la newco statale non ha inserito nessuna rotta sarda nel proprio network: non può vendere quelle verso gli scali di Fiumicino e Linate fino alla definizione di tutti i passaggi burocratici, e non ha neppure previsto altre tratte “libere”, come quelle tra l'Isola e l'aeroporto di Malpensa. Sullo sfondo, poi, c'è la nuova continuità: quella a cui Villa Devoto lavora da tempo e per la quale attende il giudizio della Commissione europea.



