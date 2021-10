Continuità, c’è il nuovo bando 

Per quanto riguarda le tariffe, si prevede che (al lordo dell’Iva ma escluse le tasse aeroportuali) la tariffa massima per i residenti in Sardegna sia di 39 euro, per i collegamenti con Roma Fiumicino; 47 euro per quelli con Milano Linate e Bologna; e 60 euro sul Cagliari-Torino. Pagheranno come i residenti tutti i passeggeri disabili, gli studenti universitari fino a 27 anni, chi ha più di 70 anni e chi ne ha da 2 a 21. Sotto i 2 anni si viaggia gratis, e comunque dai 2 anni ai 12 ci sarà un ulteriore sconto del 30% anche rispetto alla tariffa residenti.

Tra i cambiamenti principali, il ritorno (almeno in parte) alla cosiddetta CT2, la continuità con altri aeroporti oltre a Roma e Milano. In particolare, da Cagliari si volerà con tariffe agevolate anche verso Torino e Bologna, e da Alghero verso Bologna. «Riconquistiamo alcuni dei diritti fondamentali dei sardi», dice inoltre il governatore Christian Solinas, «garantendo i volumi di traffico in continuità agli aeroporti sardi, i prezzi fissi per i residenti, la tariffa unica per i non residenti che viaggiano per lavoro».

Per ora alla continuità territoriale ci pensa Volotea (che promette di far lavorare 200 sardi), ma tra sette mesi si dovrà rifare tutto: e ieri la Giunta regionale ha reso note le linee guida del nuovo bando, che rappresenterà una piccola rivoluzione nei trasporti aerei tra la Sardegna e la penisola.

Per ora alla continuità territoriale ci pensa Volotea (che promette di far lavorare 200 sardi), ma tra sette mesi si dovrà rifare tutto: e ieri la Giunta regionale ha reso note le linee guida del nuovo bando, che rappresenterà una piccola rivoluzione nei trasporti aerei tra la Sardegna e la penisola.

Tra i cambiamenti principali, il ritorno (almeno in parte) alla cosiddetta CT2, la continuità con altri aeroporti oltre a Roma e Milano. In particolare, da Cagliari si volerà con tariffe agevolate anche verso Torino e Bologna, e da Alghero verso Bologna. «Riconquistiamo alcuni dei diritti fondamentali dei sardi», dice inoltre il governatore Christian Solinas, «garantendo i volumi di traffico in continuità agli aeroporti sardi, i prezzi fissi per i residenti, la tariffa unica per i non residenti che viaggiano per lavoro».

Dialogo con l’Ue

La delibera che programma il nuovo sistema è stata adottata, fa sapere la Regione in una nota, «dopo un lungo cammino di condivisione con la rappresentanza italiana a Bruxelles e col Governo». Precisazione importante, perché i bandi sardi di solito si sono scontrati con le obiezioni dell’Ue: a tal proposito, nella mattinata di ieri i deputati di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis avevano chiesto al Governo italiano di «difendere i diritti dei sardi dinanzi all’Ue, respingendo al mittente le resistenze di Bruxelles».

Per quanto riguarda le tariffe, si prevede che (al lordo dell’Iva ma escluse le tasse aeroportuali) la tariffa massima per i residenti in Sardegna sia di 39 euro, per i collegamenti con Roma Fiumicino; 47 euro per quelli con Milano Linate e Bologna; e 60 euro sul Cagliari-Torino. Pagheranno come i residenti tutti i passeggeri disabili, gli studenti universitari fino a 27 anni, chi ha più di 70 anni e chi ne ha da 2 a 21. Sotto i 2 anni si viaggia gratis, e comunque dai 2 anni ai 12 ci sarà un ulteriore sconto del 30% anche rispetto alla tariffa residenti.

«Viene introdotta almeno parzialmente la tariffa unica», fa notare l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde: d’inverno infatti saranno equiparati ai residenti anche i non residenti che viaggiano per motivi di lavoro. Quelli che viaggiano per altre ragioni pagheranno invece la tariffa di mercato, così come tutti i passeggeri non residenti, durante il periodo estivo. Il nuovo schema, con voli concentrati soprattutto nelle fasce orarie della mattina (ore 7-9) e della sera (18.30-22.30), dovrebbe prendere il via il 15 maggio 2022.

Ora dovrà partire la consueta procedura per imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte sarde, cui potrà seguire la gara tra le compagnie e l’assegnazione delle rotte. Nel frattempo la continuità viene garantita da Volotea, ma resta sempre l’incognita del ricorso al Tar di Ita Airways, depositato ufficialmente ieri, contro l’esclusione dall’assegnazione delle rotte. I legali dell’ex Alitalia hanno scelto di presentare un ricorso per ogni singola tratta. Un eventuale annullamento dell’assegnazione costringerebbe la Regione a ripartire da zero con una nuova procedura.

Reclutamento

Per oggi era stata anche fissata la discussione nel merito del ricorso che Volotea aveva a sua volta presentato contro la propria, precedente esclusione; poi però quella fase si era conclusa con l’assegnazione delle rotte alla compagnia spagnola, che ha anche annunciato ieri una campagna di assunzioni per potenziare e rendere più efficienti le attività nei tre aeroporti sardi. Il vettore spagnolo punta sul reclutamento di circa 200 lavoratori da destinare alle basi di Elmas, Olbia e Fertilia: tra questi ci saranno piloti, personale di cabina e tecnici. Oltre a personale già esperto, saranno assunzioni anche di persone che non hanno mai lavorato nel settore. Chi è interessato deve inviare la propria candidatura sul sito jobs.volotea.com.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata