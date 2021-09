Continuità aerea, ecco la proroga 

Una proroga di sette mesi alla continuità aerea della Sardegna. Il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini ha rotto gli indugi e ha confermato le indiscrezioni firmando ieri sera un decreto per allungare il regime agevolato oltre il 15 ottobre, giorno in cui Alitalia, attuale e unico assegnatario della continuità territoriale da e per l’Isola, darà l’addio definitivo ai cieli.

Il governo ha concesso così l’ok a garantire i collegamenti sulle rotte a rischio stop da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate, intravedendo gli estremi della sospensione del pubblico servizio. Un'urgenza che ha potuto far scattare un piano di emergenza.

Tuttavia, la missione speciale per garantire ai sardi collegamenti sicuri e continui a prezzi calmierati è solo a metà: la palla passa infatti ora alla Regione, incaricata dal Governo di individuare in tempi rapidi un vettore aereo in grado di coprire le tratte per i prossimi sette mesi e a cui affidare l’incarico con un procedimento abbreviato e straordinario.

La sfida

«D'intesa con la Commissione europea - ha confermato una nota del Ministero - sono stati ravvisati nella cessazione delle attività di Alitalia gli estremi della “improvvisa interruzione del servizio” che legittima la procedura abbreviata di affidamento. La selezione da parte della Regione Sardegna, in linea con le indicazioni di Bruxelles, avverrà applicando il nuovo regime di servizi onerati sul quale si sta concludendo il confronto con la Commissione europea. In parallelo verranno completate le attività per l'affidamento a procedura ordinaria dei servizi di volo per la continuità territoriale su un arco temporale pluriennale. Si tratta di un importante risultato - conclude la nota - frutto dell'impegno del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, insieme alla Regione Sardegna, per garantire la piena connettività dell'Isola».

Il presidente

«Sono state ascoltate le richieste della Sardegna – ha detto il presidente della Regione Christian Solinas - per garantire certezza sui voli in continuità anche dopo la data del 15 ottobre». Ma per il governatore è solo il punto di partenza: «Lavoriamo alla creazione di un nuovo sistema di continuità, che garantisca finalmente ai sardi certezza sui collegamenti e un sistema in grado di soddisfare il diritto alla piena mobilità».

Il Presidente ha inoltre confermato che la Regione è al lavoro, con una interlocuzione serrata sia con il Governo che con l’Ue, «per individuare una nuova via industriale in grado di garantire ai sardi la continuità territoriale e il pieno diritto a una mobilità all'altezza delle esigenze della nostra della regione».

Il leader della Giunta regionale ha sottolineato inoltre che «la Regione avvierà immediatamente la selezione del vettore cui affidare per i prossimi sette mesi i voli da e per l’Isola, con procedura abbreviata autorizzata da Bruxelles. Questo tempo sarà impiegato per individuare il miglior sistema possibile per dare alla Sardegna quel sistema di collegamenti cui tutti i nostri cittadini hanno diritto».

Pressioni

I fari erano da tempo puntati sul Ministero e Regione. La proroga della continuità aerea era richiesta dai politici di ogni ordine e schieramento, ma è solo una tessera del complicato puzzle dei trasporti sardi. In bilico c’è infatti anche quella marittima, sempre più carente con l’imminente fine dell’estate.

Non a caso il dossier trasporti sarà oggi al centro dell’interrogazione a risposta immediata a firma del deputato sardo dei Cinque Stelle Nardo Marino: «La grave incertezza circa la situazione del regime di continuità sia marittima che aerea della Sardegna sta compromettendo il diritto alla certezza della mobilità, trasformando l'essere isolani in essere isolati».

Gli attacchi al governo sui collegamenti via mare arrivano anche da Bruxelles: L’europarlamentare eletto in Sardegna, Ignazio Corrao, del gruppo Greens/EFA non usa mezze parole: «La continuità territoriale in Sardegna è un disastro. Non è possibile suddividere i bandi per tratte di percorrenza, sta nella logica che vengano scelte le tratte più convenienti, con questa soluzione la situazione è addirittura peggiorata». Sul tema l'eurodeputato ha annunciato una nuova interrogazione alla Von der Leyen.

