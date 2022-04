«Continuità aerea disastrosa per colpa dell’Ue» 

Tutti d’accordo – e ci mancherebbe – nel dire che la nuova continuità territoriale, con i suoi prezzi folli per i turisti, non va bene. La politica, semmai, si divide sulle responsabilità. I nodi del modello che dovrebbe restare in vigore almeno per il prossimo anno stanno venendo a galla ora: turisti e emigrati devono pagare fino a 600 euro per un biglietto aereo nel ponte di Pasqua, e le previsioni per l’estate non sono buone. Le tariffe saranno più o meno le stesse di adesso.

Le critiche

«Il presidente della Regione è riuscito a creare il disastro perfetto», attacca Massimo Zedda, consigliere regionale dei Progressisti, «ora tutto il sistema economico della Sardegna, già stremato dalla pandemia, in difficoltà per le conseguenze della guerra e per l’aumento dei prezzi, subirà ancora più danni dalla scellerata gestione del presidente e del centrodestra sui trasporti». Nel mirino di Zedda e di tutta l’opposizione c’è l’ultimo bando, che mette al sicuro le tariffe dei residenti ma non stabilisce tetti massimi per i prezzi dedicati ai turisti. «Sono anni che incentiviamo il trasposto aereo stanziando risorse per abbattere il costo dei biglietti, ma il presidente della Regione, che non ha risparmiato nulla quando si è trattato delle leggi per moltiplicare le poltrone, ha deciso di risparmiare proprio sul sistema dei trasporti. Nel frattempo sta sprecando 300mila euro per una consulenza per una fantomatica flotta aerea sarda».

Le responsabilità

Non che l’attuale sistema piaccia alla maggioranza, anzi. Il centrodestra però suggerisce di guardare a Bruxelles per trovare il colpevole: «Serve la tariffa unica per residenti e turisti, lo diciamo da tempo, è l’unico modo per essere più competitivi. Le nostre richieste non sono state ascoltate: è l’ennesimo smacco di un’Europa che non ci tutela a sufficienza», dice il sardista Stefano Schirru. È possibile cambiare le regole in corsa? «Il dialogo è aperto con tutti i principali protagonisti, noi vogliamo poter esercitare l’Autonomia su questo tema. Presidente e assessore si spesi per l’Isola, ma c’è chi vuole ostacolarci con vincoli pretestuosi», chiarisce Schirru.