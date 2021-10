«Continuità, a un passo dal caos» 

La prossima settimana sarà decisiva sul fronte continuità territoriale aerea. Mercoledì 3 è attesa la decisione della prima sezione del Tar Sardegna sul ricorso presentato dalla newco statale Ita, per l’esclusione dal bando d’emergenza che ha assegnato per sette mesi i voli agevolati a Volotea. Giovedì 4, invece, l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde riferirà in commissione Trasporti sul nuovo bando per garantire la continuità dopo questa fase transitoria e per almeno due anni. Intanto, le opposizioni in Consiglio regionale lanciano l’allarme: «A seconda di quello che stabilirà il tribunale amministrativo si rischia una situazione di caos totale, perché al momento la Regione non ha alcun piano alternativo».

L’incognita Tar

«Il 3 il Tar si pronuncia su questa vicenda e noi, come Regione Sardegna, non abbiamo attivato nessuna interlocuzione con il Governo per gestire una eventuale fase transitoria in caso di decisioni che possano stravolgere l’attuale aggiudicazione del bando sulla base di un’offerta economica più bassa e non sull’erogazione di servizi ai cittadini», ha spiegato Massimo Zedda (Progressisti) che ieri – assieme al capogruppo Francesco Agus, Eugenio Lai (LeU), Valter Piscedda (Pd) e Michele Ciusa (M5S) - ha attaccato la Giunta sulla gestione trasporto aereo.

Servizi aggiuntivi

«Ricordiamo anche», ha aggiunto, «che fino a oggi non è garantito il trasporto per i malati». E nemmeno quello per l’accompagnamento dei minori, o per il trasporto dei radiofarmaci. D’altro canto, ha incalzato Piscedda, «è evidente che se si chiede a una low cost di garantire gli stessi servizi che offre una compagnia tradizionale, sappiamo bene che non lo potrà fare». Sulla mancanza dei servizi aggiuntivi, in serata Todde ha ricordato che si è trattato di un bando d’emergenza, «se li avessimo chiesti il bando sarebbe andato deserto». Eugenio Lai ha parlato di pressapochismo da parte della Giunta su questo versante da tre anni a questa parte: «È assurdo che si faccia passare quest’affidamento di sette mesi come una conquista, la verità è che posti, frequenze e servizi sono diminuiti». Ciusa ha evidenziato che «fin dal principio questa Giunta non ha affrontato il tema determinando la situazione di disservizi che conosciamo».