Continuità a Ita, slitta il via libera Volotea corre al Tar  

Una volta comunicata l’aggiudicazione a Ita, la compagnia dovrà aggiornare i sistemi di vendita. In questo caso poi c’è da creare, anche nei canali web, una rete di collegamenti nuova, con orari, frequenze e regole diverse rispetto a quelle che si seguono ora. Dal 15 ottobre entrerà un vigore un nuovo decreto ministeriale, che regolerà il settore fino a maggio. Nel frattempo il conto alla rovescia è iniziato. Alitalia ha in programma gli ultimi voli tra poco più di una settimana (il 14 ottobre). E i prossimi rischiano di essere giorni pieni di disagi per chi vola. Tra ritardi, problemi con la consegna dei bagagli e call center presi d’assalto per cambiare la data di partenza dei biglietti.

Il bando per la continuità territoriale non ha ancora un vincitore: Ita ha raccolto gran parte dei documenti richiesti dalla Regione, ma la procedura di aggiudicazione non è ancora conclusa. Oggi, dopo le verifiche necessarie, potrebbe essere il giorno giusto. La compagnia dovrebbe inviare certificati e attestazioni all’assessorato ai Trasporti. Poi ci sarà l’affidamento del servizio. Per poter acquistare un biglietto bisognerà aspettare almeno fino al weekend.

Il bando per la continuità territoriale non ha ancora un vincitore: Ita ha raccolto gran parte dei documenti richiesti dalla Regione, ma la procedura di aggiudicazione non è ancora conclusa. Oggi, dopo le verifiche necessarie, potrebbe essere il giorno giusto. La compagnia dovrebbe inviare certificati e attestazioni all’assessorato ai Trasporti. Poi ci sarà l’affidamento del servizio. Per poter acquistare un biglietto bisognerà aspettare almeno fino al weekend.

Le tappe

Una volta comunicata l’aggiudicazione a Ita, la compagnia dovrà aggiornare i sistemi di vendita. In questo caso poi c’è da creare, anche nei canali web, una rete di collegamenti nuova, con orari, frequenze e regole diverse rispetto a quelle che si seguono ora. Dal 15 ottobre entrerà un vigore un nuovo decreto ministeriale, che regolerà il settore fino a maggio. Nel frattempo il conto alla rovescia è iniziato. Alitalia ha in programma gli ultimi voli tra poco più di una settimana (il 14 ottobre). E i prossimi rischiano di essere giorni pieni di disagi per chi vola. Tra ritardi, problemi con la consegna dei bagagli e call center presi d’assalto per cambiare la data di partenza dei biglietti.

La mossa

Ma sullo sfondo c’è anche il ricorso annunciato da Volotea. La compagnia low cost ha fatto sapere che si rivolgerà al Tar nelle prossime ore, tra oggi e domani. Probabilmente si attenderà l’aggiudicazione definitiva a Ita prima di procedere.

Il programma

Intanto deve essere ancora definito il futuro di Millemiglia di Alitalia. La società “Alitalia Loyalty”, che controlla il programma di fedeltà, verrà venduta al miglior offerente. C’è una sola certezza: non potrà essere acquistata direttamente da Ita, in nome della «discontinuità aziendale» chiesta dalla Commissione europea. Il bando non è ancora pronto, e per ora nessuno ha definito i tempi. A chi verrà venduta? Gli interessati non dovrebbero scarseggiare, visto che si tratta dell’unica società del gruppo che vanta un bilancio in utile. E poi Alitalia Loyalty ha accesso ai dati di sei milioni di passeggeri-consumatori: un “pacchetto” che fa gola a molte aziende. Ma cosa dovranno fare i viaggiatori ancora in possesso di “miglia” da spendere? L’unico modo per non rischiare di perdere i punti accumulati è utilizzarli subito, prima del 14 ottobre. Chi non può farlo, dovrà aspettare gli sviluppi della vendita. La platea dei potenziali interessati è ampia e va dalle compagnie aeree a quelle ferroviarie, passando per le catene di supermercati.

Gli scenari

Ovviamente chi acquisterà il programma Millemiglia non avrà alcun interesse ad annullare le miglia accumulate, inimicandosi sei milioni di potenziali clienti. Semmai il nuovo proprietario potrebbe offrire la possibilità di spendere i punti in altri settori: non più (o non solo) viaggi, ma anche acquisti al supermercato, biglietti per il treno e altro. Ma c’è anche la possibilità che l’acquirente di Alitalia Loyalty stringa un accordo con Ita per consentire di utilizzare le miglia sui voli della nuova compagnia controllata dallo Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata