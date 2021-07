Conte sfida Draghi sulla giustizia 

Giuseppe Conte presenta il nuovo corso del Movimento e, con ritrovato vigore, lancia la prima grande sfida al governo Draghi. «Non possiamo lasciare che le riforme realizzate vengano cancellate», dice senza mezzi termini durante la presentazione dello statuto.

Settimana bollente

Il primo riferimento è alla giustizia, la spada di Damocle sul governo: «Vogliamo processi veloci ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati». Poi c’è il reddito di cittadinanza, che «non va smantellato» ma, semmai, «migliorato». Sono macigni che l’ex premier mette sul tavolo prima del faccia a faccia con Mario Draghi, previsto per domattina alle 11. Una giornata che aprirà una settimana bollente per le tenuta della maggioranza, dilaniata anche dallo scontro permanente tra Pd e Lega. Il governo non commenta limitandosi a ricordare in generale come l’impegno sulle riforme sia alla base della nascita di questo esecutivo d’emergenza.

«L’agenda non cambia»

L’incontro tra Draghi e Conte è stato convocato alla vigilia della scadenza dei termini per i subemendamenti al disegno di legge sul processo penale: quella riforma Cartabia indigesta a buona parte dei Cinque stelle, su cui però il premier non sembra affatto intenzionato a fare retromarcia. Da tutti gli incontri con i leader di partito è emersa la volontà di portare avanti le riforme secondo l’agenda di governo e la tabella di marcia concordata con Bruxelles, sottolineano da Palazzo Chigi, sui tempi delle riforme abbiamo preso un impegno. Luigi Di Maio, rinnovando la piena fiducia in Conte, si dice fiducioso in una soluzione che coniughi due «visioni differenti».

Incognita semplificazioni

All’ala governista del M5s, però, si affianca quella più battagliera il cui malcontento, in questo caso, viene alimentato dall’intenzione dell'esecutivo di approvare il ddl al più presto. Non solo. C’è anche un altro dossier che agita i pentastellati e potrebbe riservare sorprese: quello del dl semplificazioni, criticato aspramente in diversi punti soprattutto dagli ambientalisti. Domani a Palazzo Chigi i nodi verranno al pettine e si capirà l’atteggiamento del “nuovo” M5s nei confronti dell’esecutivo. La posta in gioco è altissima: se i pentastellati votassero contro la riforma della giustizia le conseguenze sarebbero imprevedibili: prima del 2 agosto, inizio del semestre bianco presidenziale, in teoria la legislatura potrebbe finire. Tanto che ambienti pentastellati temono che il governo possa anche chiedere la fiducia sul provvedimento. Per ora Giuseppe Conte guarda altrove: al Movimento che riparte con "nuovo slancio", con "il vento delle battaglie che verranno" e dopo "mesi difficili. Io sono pronto e non mollerò di un centimetro - promette -. Il M5s dovrà essere compatto per confermare la fiducia dei 10 milioni di elettori che ci hanno votato" e guadagnare quella di «tanti altri».

Ripartiamo insieme per portare avanti il cambiamento iniziato dal Movimento 5 Stelle e dagli impegni che abbiamo preso con i cittadini. Grazie a Giuseppe Conte e a Beppe Grillo. #AvantiATestaAlta