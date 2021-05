Conte rilancia il patto M5S-Pd 

Giuseppe Conte prova ad abbattere il muro che in molte città si è alzato tra Pd e M5s, e spinge a una intesa alle amministrative di ottobre. L’ex premer ha parlato a Torino, ma le sue parole sembrano valere per altre città, benché in molte l’incomunicabilità permanga: non solo sotto la Mole e a Roma, ma anche a Milano dove il sindaco Beppe Sala ha escluso un accordo col M5s al primo turno.

«Mai remissivi»

Le nozze su cui spingono Conte ed Enrico Letta per ora sono state concluse solo a Varese, in dirittura di arrivo a Napoli e possibili anche a Bologna. Collegandosi da remoto ad una riunione del M5s torinese convocato da Chiara Appendino, Conte ha annunciato una iniziativa: «Chiederò un confronto con tutte le anime che hanno dato il loro contributo nell’esperienza del mio secondo governo, e dall’esito di tale confronto dipenderanno anche le scelte sui territori. Il Movimento 5 Stelle dovrà essere protagonista e il suo ruolo non sarà in alcun modo remissivo rispetto a temi e idee. Qualora emergessero chiusure di parte, in particolare da parte del Pd, che negassero questa prospettiva - anche nel contesto di una convergenza sui temi - il Movimento metterà in campo le migliori risorse possibili». Vale a dire: il M5s può cedere sul nome del candidato, ma sul programma avanza pretese. Il centrosinistra torinese intanto, il 2 maggio scorso, ha fatto partire l’iter delle primarie: in lizza i Dem Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta, il civico Francesco Tresso e Igor Boni di Radicali italiani, con i primi due favoriti.

«Zingaretti? Follia»

Ma Conte arrivato un appello che va oltre Torino: «Qualsiasi scelta locale dovrà essere fatta insieme perché non è pensabile che una forza politica di respiro nazionale possa poi affidarsi a una gestione esclusivamente atomistica e parcellizzata delle realtà locali». Un appello quindi rivolto più al Movimento, mentre il primo era più per il Pd. Lo schema è analogo nella Capitale, dove il giudizio assai negativo del Pd su Virginia Raggi che rende impraticabile un accordo al primo turno. II retroscena di una possibile candidatura di Nicola Zingaretti ha irritato gli esponenti romani di M5s, che la definiscono «una follia» e a Conte ribadiscono di essere «uniti e compatti a sostenere Raggi». Preferirebbero un candidato Dem come Roberto Gualtieri che, avendo avuto meno scontri in passato con Raggi faciliterebbe una intesa al ballottaggio. In ogni caso anche a Roma si faranno le primarie di centrosinistr: ieri hanno sottoscritto un documento i partiti che parteciperanno, non ci sono Italia Viva e Azione. A Milano la situazione è simmetricamente opposta, con il sindaco Beppe Sala che chiude: «Con M5S stiamo discutendo, anche amichevolmente, e pensiamo che in questo momento sia meglio fare due proposte perché in questi anni è stata anche diversa la proposta dell'idea di città».

