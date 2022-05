Conte cambia idea: «Non mi candido» 

Domani a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste e quella di Stefano Rombi è l’unica in corsa. «Non guardo in casa d’altri, mi interesso della nostra lista - dice Rombi - abbiamo iniziato la campagna elettorale con incontri pubblici, parlando direttamente con i cittadini delle cose che interessano la comunità. Certo, sarebbe meglio se alla scadenza dei termini ci fossero anche altri contendenti perché dal confronto possono emergere nuove soluzioni».

«È soprattutto una questione di mancanza di tempo, devo occuparmi dei miei pazienti e dei tanti impegni professionali che mi portano in giro per la Sardegna e per il mondo - dice Conte - e non posso sottrarre altro tempo alla mia famiglia e ai miei figli. Io vivo Cagliari, fare il sindaco richiede di essere presente in loco, con un grande impegno che in questo momento non posso proprio assumermi. È una decisione sofferta ma ben ponderata». Tra il tanto entusiasmo seguito all’annuncio della candidatura lo scorso fine settimana, Conte ha dovuto registrare anche qualche delusione. «Non posso negare - ammette - che ci siano state delle defezioni inaspettate, qualcuno si è tirato indietro al momento di metterci la faccia». Ora che non è più in corsa per il Municipio, cosa si augura per Carloforte? < Spero che sabato, quando scadranno i termini, ci siano più liste - dice – niente contro Rombi, che è un persona preparata e che stimo, ma è giusto che in democrazia ci siano più alternative».

Marco Conte fa un passo indietro: non sarà candidato a sindaco nelle prossime comunali del 12 giugno a Carloforte. Dopo l’annuncio di sabato scorso con un post su Facebook in cui a sorpresa comunicava la sua discesa in campo, Conte ci ha ripensato e non sarà della partita. A questo punto Stefano Rombi potrebbe essere l’unico a correre per la carica di primo cittadino e il suo sfidante sarebbe il quorum.

Marco Conte fa un passo indietro: non sarà candidato a sindaco nelle prossime comunali del 12 giugno a Carloforte. Dopo l’annuncio di sabato scorso con un post su Facebook in cui a sorpresa comunicava la sua discesa in campo, Conte ci ha ripensato e non sarà della partita. A questo punto Stefano Rombi potrebbe essere l’unico a correre per la carica di primo cittadino e il suo sfidante sarebbe il quorum.

Ripensamento

«È soprattutto una questione di mancanza di tempo, devo occuparmi dei miei pazienti e dei tanti impegni professionali che mi portano in giro per la Sardegna e per il mondo - dice Conte - e non posso sottrarre altro tempo alla mia famiglia e ai miei figli. Io vivo Cagliari, fare il sindaco richiede di essere presente in loco, con un grande impegno che in questo momento non posso proprio assumermi. È una decisione sofferta ma ben ponderata». Tra il tanto entusiasmo seguito all’annuncio della candidatura lo scorso fine settimana, Conte ha dovuto registrare anche qualche delusione. «Non posso negare - ammette - che ci siano state delle defezioni inaspettate, qualcuno si è tirato indietro al momento di metterci la faccia». Ora che non è più in corsa per il Municipio, cosa si augura per Carloforte? < Spero che sabato, quando scadranno i termini, ci siano più liste - dice – niente contro Rombi, che è un persona preparata e che stimo, ma è giusto che in democrazia ci siano più alternative».

L’attesa

Domani a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste e quella di Stefano Rombi è l’unica in corsa. «Non guardo in casa d’altri, mi interesso della nostra lista - dice Rombi - abbiamo iniziato la campagna elettorale con incontri pubblici, parlando direttamente con i cittadini delle cose che interessano la comunità. Certo, sarebbe meglio se alla scadenza dei termini ci fossero anche altri contendenti perché dal confronto possono emergere nuove soluzioni».

Di sicuro non sarà in corsa Pippo Rombi, geometra in pensione che nelle scorse settimane ha provato a costruire una seconda lista: «Ho lavorato per scongiurare l’ipotesi di un solo sfidante - conferma Pippo Rombi - ma non ne presenterò una perché non credo ci sia questo pericolo. E se anche alla fine ci fosse solo una formazione in campo, non ci saranno problemi di quorum perché i carlofortini daranno il loro contributo per evitare il commissariamento». All’appuntamento con le urne manca un mese, ora l’attesa è tutta per domani a mezzogiorno, quando si scoprirà chi si contenderà la guida del Comune di Carloforte per i prossimi cinque anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata