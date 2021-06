Conte a Grillo: non faccio il prestanome 

Giuseppe Conte esce allo scoperto. Detta le sue condizioni per assumere la guida dei Cinque Stelle e rilancia la sfida a Beppe Grillo: spetta al garante decidere «se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia, o il genitore padrone che ne contrasta l’emancipazione».

Conte scandisce in maniera molto netta il suo aut-aut: «Serve una leadership forte e solida, una diarchia non può essere funzionale, non ci può essere un leader ombra affiancato da un prestanome e in ogni caso non potrei essere io». Chi conosce Grillo scommette che la controreplica non sarà soft, e infatti per tutta la serata circola voce di una risposta imminente. Ma alla fine Grillo sceglie il silenzio. Intanto Luigi Di Maio tenta l’ultima mediazione: «Stiamo remando tutti nella stessa direzione, il Movimento è pronto ad evolversi, coraggio. Confido nell’intesa». Smorza i toni anche il presidente della Camera Roberto Fico: «Un ulteriore passo e andremo avanti e saremo più forti di prima. Non esistono ultimatum, ma un lavoro che si sta facendo".

Solo sul palco

L'ex presidente del Consiglio in una lunga conferenza stampa al Tempio di Adriano, da solo sul palco, racconta la sua versione. La sua storia, dal finale ancora in sospeso, inizia quando il comico genovese gli «chiese di diventare leader del M5S» dopo l’addio a Palazzo Chigi e continua fino agli ultimi turbolenti contatti sullo statuto. In mezzo ci sono «quattro mesi di studio del Movimento» e di elaborazione delle prospettive future. L’obiettivo dell’avvocato del popolo, come si soprannominò lui stesso, parte dalle «carenze e dalle ambiguità» di oggi e punta ad apportare «innovazioni indispensabili» per il Movimento di domani. Non una mano di bianco, ma una ristrutturazione vera e propria, per iniziare la quale servirà la voglia e «l’entusiasmo» di tutti, Grillo in primis, per cui «c’è e ci sarà sempre il ruolo di garante». In caso contrario amici come prima e le strade si dividono, è il senso del messaggio.

Campo largo

Infine Conte invita il Movimento a votare in tempi rapidi lo statuto da lui definito e annuncia: «Non mi accontenterò di una maggioranza risicata». La risposta che otterrà metterà un’ipoteca pesante sulla nuova leadership, che avrà anche il controllo della comunicazione. E per quanto la diarchia sia fuori questione, «il garante potrà anche sfiduciare il leader, sottoponendo la sua proposta al vaglio assembleare». E il ruolo del capo politico, in ogni caso, sarà a tempo. I parlamentari sono spaccati tra chi si schiera con Grillo e chi definisce «impensabile» rinunciare a Conte. Che intanto smentisce di avere un piano B («Chi mi conosce sa che non ho doppie agende») e parla già da capo politico: cita il rapporto con il Pd, il progetto di un campo largo che contrasti l’avanzata del centrodestra, il sostegno a Draghi che non è in discussione: «Fin da subito ho cercato di favorirlo».

