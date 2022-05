Contaminato il cibo dei piccoli calciatori 

Escherichia Coli e Salmonella, sono questi gli agenti batterici alla base dell’intossicazione alimentare che ha portato decine di bambini olbiesi in ospedale. La notizia dell’esito degli accertamenti disposti dagli specialisti del Giovanni Paolo II è trapelata ieri. Dunque, sempre stando a quanto sta emergendo in questo, i piccoli calciatori di Atletico Olbia, Olbia Calcio e Polisportiva Porto Rotondo, hanno mangiato cibo contaminato dai batteri. Per ora si tratta di una ricostruzione altamente probabile, ma non accertata in via definitiva. I calciatori della categoria Piccoli Amici (2013) avevano partecipato a una manifestazione organizzata nello stadio Caocci dal Porto Rotondo. Dopo le gare hanno consumato panini, acqua e succhi di frutta, all’interno di uno spazio, con un gazebo, che si trova nel perimetro dello stadio. A questo punto non si può escludere che la contaminazione possa essere avvenuta sulle superfici dove gli alimenti erano stati appoggiati e che il problema non riguardi la preparazione del cibo.

Le indagini

I numeri delle persone coinvolte sono stati tali da imporre una segnalazione al Servizio di Igiene pubblica della Asl e al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Ed è proprio il Sian che sta procedendo con una attività di verifica che non sarà facile. I bambini portati in ospedale sono stati diverse decine e quelli che stavano peggio hanno occupato tutti i posti del reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II. I piccoli calciatori hanno partecipato alle partite sabato mattina e pomeriggio e sono stati male a partire dalla tarda serata di domenica. Difficile ricostruire quanto avvenuto all’interno del Caocci a distanza di diversi giorni. In ogni caso potrebbero essere disposti anche campionamenti e sopralluoghi. È importare individuare le cause dell’intossicazione per evitare ulteriori rischi. Non si può escludere che animali possano essere entrati nel gazebo, ma si tratta di una ipotesi tutta da verificare.

«Chiarezza sul caso»

Tra i genitori non c’è animosità contro gli organizzatori del rinfresco di sabato, anche perché eventuali responsabilità (ammesso che ne esistano) devono essere ancora individuate e provate. Però, allo stesso tempo, i genitori dei bambini chiedono che sia fatta luce sulla vicenda. Dice una mamma: «Ci sono bambini di 8 anni che sono stati male per 48 ore, con la febbre a 39 e mezzo. Altri hanno rischiato per problematiche pregresse. Vogliamo sapere che cosa è successo».