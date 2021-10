Contagi, la curva in leggero rialzo 

Con l’avanzare dell’autunno, e le riaperture, è successo ciò che ci si aspettava accadesse: una maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e un incremento dei contagi. Questa l’istantanea sul Paese dell’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe che rileva «un netto aumento dei casi nella settimana dal 20 al 26 ottobre». Un’accelerazione della corsa del virus che non ha riguardato la Sardegna, regione dove invece si è registrata «una diminuzione del 13,8% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente». Ieri però i casi registrati sono stati 59 su 1.924 persone testate, in leggero rialzo. Ad accomunare l’Isola al resto d’Italia è il rallentamento della campagna vaccinale: nell’ultima settimana, su scala nazionale, le somministrazioni sono state poco più di 152mila al giorno, con un calo del 53% di nuovi vaccinati e 11 milioni di dosi rimaste in frigo.

La corsa del virus

In Italia, sottolinea il report di Gimbe, nell’ultima settimana le infezioni da Sars Cov-2 sono passate «da 17.870 a 25.585 nuovi casi settimanali» , con un aumento «del 43,2%, anche se la crescita potrebbe in parte essere legata all’incremento dei tamponi totali». Incremento dei test dovuto perlopiù alle richieste di chi ha necessità di avere il green pass. Aumenta il numero dei ricoverati con sintomi in area medica (una spia dell’accelerazione della corsa del virus), mentre si registra una diminuzione dei decessi e degli ingressi in terapia intensiva. Sul fronte ospedaliero, sottolinea Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione, «a livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (5% in area medica e 4% in terapia intensiva) e nessuna regione supera le soglie d’allarme del 15% per l’area medica e del 10% per l’area critica».

La curva favorevole

Rispetto al quadro epidemiologico del Paese, nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre la Sardegna è dunque in controtendenza. Gimbe rileva che sono diminuiti i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (82), con -13,8% di nuovi contagi rispetto alla settimana precedente. Quanto alla situazione negli ospedali, i posti letto occupati da pazienti Covid restano sotto la soglia di saturazione sia nei reparti ordinari (3%) che in terapia intensiva (3%). I 59 nuovi positivi registrati ieri però, rispetto ai 35 di mercoledì e ai 20 di martedì, potrebbero essere l’avvisaglia di un leggero rialzo dei casi. «Premesso che la priorità è vaccinarsi – avverte Luigi Minerba, epidemiologo dell’Aou di Cagliari e docente di statistica medica -, resta fondamentale mantenere le precauzioni di sempre: distanziamento, mascherina, igiene delle mani, ed evitare luoghi sovraffollati».