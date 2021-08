Contagi in famiglia, nozze annullate 

Un matrimonio annullato, un altro recuperato in tarda serata (ma senza feste nè invitati) e l’appello del sindaco e medico Andrea Floris che su Fb, visti i ritardi dell’Ats nell’eseguire i tamponi, invita i concittadini a chiamarlo al cellulare (con numero pubblicato sul web) per avere istruzioni in caso di contagio. Succede tutto in 48 ore a Gonnosfanadiga dove negli ultimi giorni è stato registrato un incremento dei casi Covid: i positivi sono 71 (erano 60 cinque giorni fa) mentre 76 sono le persone in quarantena in attesa dell’esito del test (erano 63 giovedì sera).

Tira e molla

A scuotere il paese ieri mattina è stato l’annuncio delle nozze cancellate: in un caso per volontà degli sposi che hanno rinunciato a causa di un contagio in famiglia e, nell’altro caso, per volontà del sindaco Andrea Floris che, però, in serata e dopo una polemica social con la madre della sposa, ha ceduto e officiato il rito per il fatidico sì, ma a porte chiuse, tra Lorena Tomasi e Jonatan Fosci. «A due giorni dal matrimonio il sindaco ci ha telefonato dicendo che poiché avevamo un positivo in famiglia non ci avrebbe sposato se non con tampone negativo fatto al massimo 48 ore prima», racconta Lorena, 29 anni di Gonnosfanadiga. «Una doccia fredda: in questi giorni molti laboratori sono in ferie e in altri l’attesa è lunghissima». La ragazza assicura di aver chiesto in Municipio il giorno delle pubblicazioni se fosse necessario il tampone ricevendo una risposta negativa. Il tira e molla è stato reso pubblico dalla madre della sposa su Facebook con un post al quale il sindaco ha replicato ribadendo le proprie ragioni. Nemmeno il tempo di disdire il ristorante, la parrucchiera e avvisare gli invitati che per Tomasi e Fosci è arrivato il contrordine: «La mattina del matrimonio (ieri) il sindaco ci ha chiamato dicendoci che se anche i testimoni avessero avuto un tampone negativo ci avrebbe sposato in serata. Abbiamo fatto l’impossibile».

In parrocchia

La giornata di ieri per i neo-sposi sarebbe dovuta essere davvero speciale: subito dopo il sì avevano programmato il battesimo del loro secondogenito nella chiesa del Sacro Cuore a Gonnosfanadiga. «Dopo lo scontro su Facebook con il sindaco per il matrimonio, anche il parroco è stato avvisato e ci ha chiamato venerdì per annullare il battesimo. Appena il sindaco Floris è tornato sui suoi passi e ci ha permesso di sposarci, abbiamo chiamato don Giorgio Lisci». Il parroco, appresa la notizia dei tamponi negativi, ha chiesto ai genitori di sottoporre all’esame anche il padrino e la madrina spiegando che, se fossero stati tutti sani, avrebbe officiato la cerimonia a porte chiuse. Quello che doveva essere un giorno di emozioni positive, gioia e festeggiamenti per i due gonnesi è diventato un susseguirsi di telefonate a farmacie e laboratori di analisi. «Nonostante tutto - dice Tomasi, siamo riusciti a sposarci e a far battezzare nostro figlio. Niente festa, nessuno della famiglia, nessun amico. Tutto a porte chiuse. Ma non fa nulla, ci rifaremo appena sarà possibile».

