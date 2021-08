Contagi e ricoveri, scatta l’allarme rosso 

Sono 178, su 1.494 tamponi, i nuovi casi di contagio riportati ieri dal bollettino dell’unità di crisi regionale. Fatti i conti, il tasso di positività vola all’11,9%. Dati che la dicono lunga sull’impatto della corsa del virus, soprattutto alla voce dei ricoveri in ospedale, un aumento lento ma costante che proietta sulla Sardegna l’ombra della zona gialla. Il report registra due nuovi ingressi in terapia intensiva (in realtà si tratta di uno) dove i pazienti sono 19, un numero pericolosamente vicino alla soglia d’allarme del 10% dei posti letto occupati sul totale dei disponibili. I ricoveri in area medica sono stati tre, un dato che porta a 77 i degenti Covid con sintomi meno seri. Bisogna ripeterlo sempre: quasi tutti i ricoverati in ospedale sono persone non vaccinate, non protette dunque dai sintomi gravi del Covid. Due le vittime: un marittimo di 54 anni sbarcato da una nave, e un 84enne residente nella città metropolitana di Cagliari.

Il vertice operativo

Questo il quadro raccontato dai freddi numeri delle infezioni, mentre il 51% dei sardi è già vaccinato con seconda dose, ma tanti ancora restano gli over60 non immunizzati e i giovani, questi ultimi i freccia rossa del virus vista la loro intensa vita sociale e la minore propensione all’utilizzo della mascherina. Si è parlato anche di questo, ieri, durante l’incontro in videoconferenza fra il commissario dell’Ats Massimo Temussi e i sindaci di Cagliari e della città metropolitana. I contagi crescono in tutta la regione (a Macomer, per dire, i positivi sono passati da 2 a 36 in pochi giorni, così a Porto Torres che conta 18 casi e 37 in isolamento), ma è l’area del capo di sotto il grande braciere di questa nuova ondata. Due le linee d’azione delineate, hanno spiegato i sindaci alla fine della riunione. «La strategia di gestione del contenimento dei contagi dovrà essere necessariamente univoca», e soprattutto, «verrà intensificata la campagna vaccinale, con un focus sugli over60 non immunizzati e i giovani».

Le postazioni mobili

D’intesa con l’Ats verranno aperti nuovi punti vaccinali nei comuni, mentre per intercettare i ragazzi si pensa alle postazioni mobili davanti alle scuole e nei luoghi da loro più frequentati. «L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di ritorno alla didattica a distanza», spiega il sindaco di Cagliari (e della città metropolitana) Paolo Truzzu. «Tra non molto migliaia di ragazzi dovranno rientrare a scuola», e per questo, «stiamo studiando con l’Ats iniziative mirate in vista del riavvio delle lezioni».

Richiamo alla prudenza

Su Facebook, Truzzu ripete come un mantra «No a nuove restrizioni», ma sa bene che un’eventuale zona gialla dipenderà solo dai numeri dei ricoveri e dei contagi. «Serve prudenza. In città sono 708 le persone attualmente positive, 14 quelle ricoverate in ospedale. Grazie soprattutto ai vaccini, la situazione è nel complesso molto diversa rispetto ai mesi scorsi. L’aumento dei contagi ci ricorda però che l’emergenza non è finita». Il virus, sottolinea, si diffonde soprattutto tra i più giovani: «Il 30% dei nuovi positivi nella città metropolitana è nella fascia d’età 15-29 anni, quasi il 70% sotto i 44 anni».

I numeri preoccupanti

Intanto ieri pomeriggio al Binaghi è stata aperta una nuova ala con 24 posti letto per i pazienti Covid meno critici, con medici e infermieri in arrivo dalla geriatria del Santissima Trinità (qui reparto chiuso e degenti trasferiti in altre specialità). Nella terapia intensiva dell’ospedale di Is Mirrionis, riaperta sabato scorso con otto posti letto, ci sono già cinque ricoverati, mentre nella rianimazione del Binaghi sono dieci. «Uno sta meglio e l’abbiamo portato in area medica». Sergio Marracini, direttore del presidio ospedaliero unico di Cagliari, è al punto che per lui vale oro persino un posto letto lasciato libero. «E ci auguriamo sempre che ciò avvenga perché il paziente si riprende». Sicché annuncia con soddisfazione che «in area medica al Binaghi abbiamo dimesso otto pazienti». Qui adesso i degenti Covid sono 52. Nel caso dovessero aumentare i ricoveri verrebbe aperto il terzo piano per la degenza ordinaria, «ma possiamo garantire un'assistenza con i caschi e la ventilazione assistita» per i pazienti più gravi. «Il problema, però, non sono i posti letto. Il problema è trovare il personale, medici e infermieri. Noi, comunque, contiamo di risolvere con questi ulteriori 24 posti letto messi a disposizione ieri. Anche perché la speranza è che i pazienti lascino l’ospedale nel giro di pochi giorni, guariti».

