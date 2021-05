Consumi sprint, è l’effetto lockdown 

La graduale ripresa delle attività e l'avanzare delle vaccinazioni rimettono in moto l'economia e danno sprint ai consumi, dopo il crollo del lockdown, ma il recupero dei livelli pre-Covid resta ancora lontano. E non si ferma la richiesta di aiuti a imprese e lavoratori. È questo lo scenario prefigurato da Confcommercio: ad aprile l’indicatore dei consumi segna, per il secondo mese, una forte crescita nel confronto annuo, con un +45,1%.

La realtà

Una stima che tuttavia va letta «con estrema cautela» perché il confronto è con il periodo in cui l'Italia è stata sostanziamente ferma: se il raffronto si fa con aprile 2019 la flessione risulta del 23% per il complesso della spesa e del 49,5% per i servizi; e il crollo della domanda in molti settori, turismo e intrattenimento in testa, supera il 70%. Prospettive migliori a maggio: dopo un primo trimestre negativo e un aprile con il segno meno, «le riaperture e le minori restrizioni potrebbero avere spinto il Pil del 3,7%» rispetto ad aprile, mentre su base annua, «la variazione stimata è del +10,7%». Oggi, però, le imprese sono «ancora in ginocchio», sottolinea Confcommercio, e hanno bisogno di «adeguati sostegni».

Cgia

Proprio su questo fronte la Cgia calcola che il supporto economico messo in campo dal Governo, comprese le risorse del decreto Sostegni bis atteso in settimana in Consiglio dei ministri, sia di 45 miliardi e che non copra nemmeno il 13% delle perdite accumulate dalle aziende. La Cgia conteggia 18 miliardi di contributi a fondo perduto alle aziende e alle partite Iva, in arrivo con il nuovo dl, e 27 miliardi erogati alle imprese nei 14 mesi di pandemia. A fronte di un crollo del fatturato 2020 pari a 350 miliardi.

