Consumi, l’anno nero del Covid 

Le famiglie spendono di meno in tutta Italia e, secondo i dati Istat, il calo è stato del 9 per cento da un anno all’altro (2020-2019). Acquisti in stand by e cordone della borsa stretto più che mai nell’era del Covid che ha duramente colpito entrate e fonti di guadagno dal Nord al Sud: se a livello nazionale sono stati spesi mediamente 2.328 euro mensili, contro i 2600 dell’anno prima, regioni come la Sardegna si fermano a un totale di 1.955 euro al mese, sotto la media italiana e secondo un trend che accomuna tutto il Meridione, distante sì dal Nord ma con un divario che per il secondo anno consecutivo tende a restringersi (627 euro tra Nord-est e Sud da 722 euro nel 2019).

Un trend che resiste ancora: le stime preliminari annunciano in discesa anche il primo trimestre del 2021, con il 3,4% in meno di spesa mensile rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, «per gli effetti persistenti della crisi sanitaria», evidenzia l’Istat.

Il report

Come spiegano i ricercatori quel 9 per cento in meno è la contrazione dei consumi più accentuata dal 1997 in Italia, anno di inizio della serie storica sulla spesa delle famiglie. Per capire, nel biennio dell’austerity 2012-2013 il calo sul 2011 era stato del 6,4%. A resistere sono le merci di cui non si può fare a meno, come il cibo innanzitutto. Le spese alimentari continuano infatti a tenere banco nei bilanci familiari (468 euro contro i 411 spesi dai sardi), come quelle per la casa, l’acqua, l’elettricità e altri combustibili (893 euro mensili contro i 784 dei sardi), voci praticamente invariate rispetto al 2019. E il resto? In calo, con un evidente crollo dei settori ristorazione (-39%) e abbigliamento (23,3%), capitoli di spesa fortemente compressi e penalizzati in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia. Si registrano in questi due comparti gli importi più bassi, pari rispettivamente a 79 e 88 euro a livello nazionale, 52 e 70 euro nell’Isola.

In Sardegna

«Anche da noi si conferma il trend negativo», dice Davide Marcello, vice presidente vicario del Crel Sardegna (Consulta regionale Economia Lavoro), «neIlo specifico sull’abbigliamento ha inciso pesantemente lo stop di cerimonie e l’aumento dello smart working. Inoltre l’incertezza delle aperture e chiusure sta impedendo al settore moda di organizzare gli acquisti delle merci in maniera corretta: si cerca di navigare a vista per evitare di avere i negozi pieni di merce che poi non si riesce a smaltire a causa delle potenziali chiusure improvvise». E, conclude Marcello, nonostante la zona bianca non sarà facile recuperare i danni aziendali di quest’ultimo anno. «La ripresa sarà lunghissima».

Consumatori

«L’effetto lockdown è molto visibile», osserva Monica Satolli, presidente regionale dell’Unione nazionale consumatori. Per riuscire a far decollare di nuovo i consumi occorre invogliare le famiglie con misure più incisive a sostegno del reddito: «Se non ci sono soldi non si spende, e la Sardegna non fa eccezione». (c. ra.)

