Consorzio turistico, il ritorno di Ghiani 

L’ex assessore al turismo Sergio Ghiani e ormai anche ex consigliere del gruppo di maggioranza (è finito nel gruppo misto) ritorna in campo in un ruolo di primo piano, quello di presidente del consorzio turistico di Villasimius (nome esatto “Villasimius per il Turismo”). Subentra ad Andrea Nateri che ha guidato il consorzio negli ultimi sei anni. Oltre a Ghiani l’assemblea dei soci - quasi tutti albergatori - hanno nominato un nuovo vicepresidente (Valerio Ottolini) e un segretario (Nicola Serra).

È il consorzio che riparte da Ghiani o Ghiani che riparte dal consorzio?

«Ripartiamo assieme. D’altronde in passato ho già rivestito il ruolo di presidente per cinque anni, adesso sono contento di intraprendere una nuova sfida. Un grazie agli albergatori per la fiducia».

Come è stata la presidenza di Andrea Nateri?

«Ha guidato il consorzio in uno dei momenti più complicati della storia recente. È stata una persona sempre disponibile e corretta».

Da dove riparte il Consorzio?

«Da un manager esterno che è già stato individuato, Gianni Giagoni. Sarà lui, in base alle nostre indicazioni, a portare avanti i progetti che punteranno ad incentivare il flusso turistico e a consolidare la realtà turistica già esistente».

Flusso strettamente collegato all’aeroporto...

«In aeroporto a Elmas ci saranno le immagini di Villasimius mentre in ogni albergo di Villasimius sarà pubblicizzato l’aeroporto. Più visibilità e una maggiore presenza ovunque. La macchina del consorzio è già in moto, ora indossiamo giacca e cravatta e pedaliamo tutti assieme».

Come contrasterete il rincaro dei prezzi, a partire dal quello dell’energia elettrica?

«Nessuno di noi ha intenzione di aumentare le tariffe. Creeremo dei gruppi di acquisto per ottenere e fornire servizi a prezzi competitivi. Abbiamo già avviato dei contatti, solo per fare un esempio, con Enel Energia per forniture a prezzi agevolati e anche per installare una colonnina di ricarica in ogni albergo».

Non tutti gli alberghi fanno parte del consorzio…

«Intanto c’è una bella novità, è entrato a far parte del Consorzio il Falkensteiner Capo Boi, uno dei due hotel a cinque stelle di Villasimius assieme al Timi Ama. E poi per la prima volta c’è anche il porto grazie alla Marina di Villasimius che ci ha persino messo a disposizione una sede. Vogliamo inoltre coinvolgere le piccole strutture ricettive, compresi i commercianti. E ancora avviare un confronto con altre realtà locali. I presupposti ci sono tutti».

Un rapporto da consolidare anche con il Comune?

«Assolutamente sì, per questo lunedì abbiamo fissato un incontro con il sindaco. Noi vogliamo costruire lasciando perdere le posizioni politiche di ciascuno. Come imprenditori turistici chiederemo di andare avanti nel nome di una sola bandiera, quella di Villasimius e della Sardegna».

Lei è anche consigliere comunale…

«La mia figura in Consiglio è marginale, ho comunicato il mio passaggio al gruppo misto ma non è questo il momento delle polemiche. Da presidente del Consorzio porterò al sindaco le proposte degli imprenditori turistici. Metteremo in campo il nostro peso».

Che stagione sarà?

«Le sensazioni sono buone. Lavoreremo molto sulla fidelizzazione. Più che riempire gli alberghi è importante conquistare il turista di qualità. Dobbiamo innalzare il target e soprattutto vogliamo contribuire in modo importante alla crescita economica e culturale di Villasimius».

