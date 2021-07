Consorzio, Nando Faedda in pole position 

Il cerchio per il Consorzio industriale potrebbe essere già chiuso, anche se per l’ufficialità si dovrà attendere ancora qualche giorno. Il nome in pole position per la presidenza dell’Ente è quello di Nando Faedda. Il numero uno della Confcommercio Sardegna, di recente confermato anche alla guida dell’associazione oristanese, potrebbe raccogliere il testimone lasciato da Massimiliano Daga. L’incarico dell’ex consigliere comunale, in quota alla Provincia, scade domani e nelle prossime ore i quattro soci dell’Ente si ritroveranno attorno ad un tavolo per il rinnovo della carica.

Gli accordi

Attorno alla figura di Faedda sembrano convergere le posizioni del sindaco di Oristano Andrea Lutzu e del collega di Santa Giusta, Andrea Casu, anche se le bocche, al momento restano cucite. «Non ci sono novità, almeno per quanto mi riguarda» si limita a dichiarare Lutzu. Per raggiungere la fumata bianca sono necessari tre voti, su quello della Camera di Commercio non dovrebbero esserci dubbi. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che la votazione è segreta e potrebbe riservare qualche sorpresa dell’ultimo minuto. A rafforzare la posizione di Faedda sarebbero anche i recenti sviluppi a Palazzo degli Scolopi: il gruppo di Forza Italia, per un lungo periodo rappresentato solamente da Luca Faedda, ha rimpolpato la squadra con il ritorno di Marina Canoppia e Gigi Mureddu e ha messo in Giunta Marcella Sotgiu, molto vicina a Faedda.

Le incognite

Sullo scranno più alto dell’Ente consortile, però, avevano messo gli occhi anche altri partiti, a cominciare da Fortza Paris, con il leader cittadino Mauro Solinas tra i più accreditati. L’incognita più grande è targata Cagliari con il rinnovo delle nomine degli amministratori provinciali ancora ferme al palo. Se ne parla da mesi, ma il governatore Christian Solinas temporeggia ed è improbabile, se non impossibile, un avvicendamento nell’Ente di via Senatore Carboni nelle prossime 24 ore. Resta da capire, dunque, quale carta giocherà l’amministratore in carica Massimo Torrente che cinque anni fa aveva affidato a Massimiliano Daga l’incarico di consigliere nel Consorzio. Erano state necessarie tre votazioni prima che l’assemblea generale sciogliesse le riserve sull’ex consigliere comunale. Le prossime ore saranno decisive, anche se i giochi, salvo imprevisti, sembrano fatti.

