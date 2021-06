Consorzio e rifiuti, inizia la lotta 

Sul futuro del Consorzio industriale di Tossilo la Regione tace e nel Marghine è rivolta. Domani sera, alle 18. 30, il Consiglio comunale di Macomer e quello di Borore, si riuniscono in seduta congiunta, con la partecipazione anche di Cgil, Cisl e Uil, di Confindustria, Camera di Commercio e di tutte le rappresentanze del territorio. Il tema è unico e chiaro: la grave situazione che si è creata nel territorio col commissariamento del Consorzio industriale e il blocco dell’inceneritore di Tossilo. «In un contesto di inerzia totale sulle politiche di sviluppo – protesta il sindaco di Macomer, Antonio Succu– il governo regionale abbia almeno la sensibilità di restituire le competenze proprie ai Comuni, ponendo fine a una stagione di commissariamento improduttivo e dannosa».

Dopo il nulla di fatto emerso nel confronto con la Regione, i sindaci alzano il livello della protesta. L’assessore regionale all’industria, Anita Pili, aveva garantito che si sarebbe presentata a Macomer per discutere delle richieste del territorio, ma nulla è stato fatto. La protesta ora dilaga. Per tutti c’è una parola d’ordine: il commissariamento del Consorzio deve finire e le competenze devono passare agli enti locali. Sindaci, sindacati e associazioni datoriali procedono uniti. Bastiana Carboni, sindaca di Borore è perentoria: «La Regione ci deve dire in quale situazione si trova il Consorzio, soprattutto dal punto di vista economico. La situazione è gravissima, con gli operai in cassa integrazione e che aspettano risposte certe. Come le aspettano gli investitori, gli imprenditori e l’intero territorio». Gianfranco Congiu, rappresentante della maggioranza nel Consiglio comunale di Macomer ricorda le promesse disattese: «La Regione si era impegnata a dare risposte che riguardavano la fine del commissariamento e doveva fare chiarezza sul quadro economico alla luce della vendita dei lotti per il fotovoltaico. Doveva fare chiarezza sulla querelle con la Tossilo Spa, sulle misure per la salvaguardia dei posti di lavoro, sulla eliminazione di tutti i balzelli che frenano gli investimenti. L’atteggiamento della Regione invece conferma l’inesistenza di una benché minima idea sul futuro di Tossilo e svela l’inadeguatezza dell’assessore regionale».

Andrea Rubattu, assessore all’Ambiente aggiunge: «Rivendichiamo con tutte le nostre forze il diritto e il dovere per riaffermare la nostra sovranità in queste politiche. Domani sarà il punto di partenza per riprendere un filo di un percorso che deve portare ad un maggiore sviluppo industriale e a una migliore gestione delle politiche ambientali, che riguardano un terzo della Sardegna centrale».