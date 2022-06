Consiglio, strappo nel centrodestra 

Al centro della discussione di martedì sera la manovra finanziaria sull'avanzo di amministrazione disponibile in bilancio. Accompagnata da un fiume di emendamenti - 132 in tutto - annunciati durante il dibattito, la maggior parte presentati proprio dal capogruppo di FdI Pisano. «Proposte che ritengo utili per la città», aveva sottolineato Pisano dopo il Consiglio, «penso alle iniziative per rendere la città a misura di persona con disabilità e di famiglia, alla riqualificazione di aree abbandonate e ghettizzate, alle agevolazioni per la Tari e per il suolo pubblico, alle politiche per il turismo e la promozione territoriale».

In testa il capogruppo di FdI Michele Pisano, con circa ottanta proposte portate in Consiglio e una parte della colazione che di fatto si è dissociata. «Prendo atto che al momento non ci sono più le condizioni per un percorso comune», le parole di Pisano dopo le critiche ricevute da chi siede nei banchi del centrodestra. Per poi annunciare le dimissioni da vice presidente della commissione Politiche sociali e Toponomastica.

Lo strappo nel centrodestra quartese è ufficiale. Conseguenza del malcontento scatenato dalla poggia di emendamenti presentati all’improvviso sulla variazione di bilancio che ripartisce il tesoretto milionario delle casse comunali.

Il casus belli

La spaccatura

Ma le reazioni post Consiglio hanno di fatto creato una spaccatura all’interno della coalizione. «Un numero di emendamenti esagerato, così stiamo solo perdendo tempo», il commento del collega di minoranza Martino Sarritzu, Udc. Sulla stessa linea il consigliere Dino Cocco e il gruppo del Psd’Az, Tonio Pani con Romina Angius e Lucio Torru che non hanno condiviso le proposte del resto del centrodestra.

La bordata

Una presa di posizione che non è piaciuta a Pisano. «È palese che ci siano modalità diverse di interpretare l’essere minoranza», dice. «Se la presentazione di emendamenti, unico strumento a disposizione di un consigliere, è interpretato come atto sacrilego, allora alzo le braccia. Siamo su due binari differenti. Prendo atto, in qualità di capogruppo e in linea con il partito cittadino, provinciale e regionale, che al momento non ci sono più le condizioni per un percorso comune avviato a seguito della tornata elettorale. Fratelli d’Italia ha una propria visione di città, intende difendere le proprie prerogative consiliari e poter esporre liberamente idee e proposte con i mezzi consentiti. Se si ritiene che questo sia ostruzionismo non si ha la minima contezza di quanto avviene in tutte le aule consiliari d’Italia, in cui il confronto è ben più aspro».

Le dimissioni

Poi l’annuncio: «Vista la situazione, e per rispetto dei colleghi consiglieri che mi diedero la preferenza, rimetto gli incarichi da vicepresidente delle commissioni Politiche sociali e Toponomastica, non facendo mancare comunque - come sempre - l’apporto propositivo e costruttivo che ha caratterizzato e caratterizzerà l’attività politica del nostro gruppo politico», conclude Pisano.

