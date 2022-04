«Consiglio, stop alle riunioni virtuali» 

Tornare a svolgere il Consiglio comunale in presenza: è la richiesta che arriva dalla minoranza, l’ennesima dopo la clamorosa protesta dello scorso 10 marzo, quando alcuni consiglieri parteciparono alla seduta virtuale collegandosi col telefonino da piazza Maria Vergine, fuori dal Municipio. La consigliera di minoranza Caterina Argiolas si appella ai colleghi della maggioranza: «Non vengono più convocate le commissioni. Non c’è interazione né scambio di opinioni. Siamo tutti seduti su un pullman, come quello delle gite, dove voi sembrate essere come gli alunni che prendono i posti dietro per applaudire. Non vi manca la voglia di praticare politica?».

L’annuncio

Argiolas non nasconde amarezza e sconforto: «Lo ammetto, sono demoralizzata e non so stare in dinamiche morte dove devo solo votare senza occasioni di confronto». Nel suo sfogo la consigliera dice di pensare seriamente di dimettersi dal Consiglio comunale: «Sto valutando di abbandonare. Amo la mia città. A mio avviso lavora solo una commissione», quella sullo sporti, ma l’impegno «viene vanificato per inerzia vostra che non chiedete che venga portato il lavoro in Consiglio perché il sindaco non vuole». E rincara ulteriormente la dose: «Non so se posso essere di apporto a un paese dove stendere il nuovo asfalto è dichiarata una grande conquista. Un’inerzia democratica tale io non credo sia mai esistita. Sono in seria crisi e ho il dovere di condividere ciò che mi tormenta rispetto alla mia carica pubblica».

Il precedente

In occasione della seduta del consiglio comunale del 10 marzo, durante la protesta dell’opposizione fuori dal Municipio, Argiolas si era resa protagonista di un acceso botta e risposta con il presidente Piergiorgio Massidda. La protesta contro la mancata convocazione dei Consigli in presenza è stata avviata dal consigliere di Alberto Corda: «Avrei voluto occupare la sala multimediale del Municipio. Un gesto dimostrativo per far capire all’amministrazione che è ora di tornare a riunirci di persona, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma è qualcosa che si può fare».