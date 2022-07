Consiglio, si rischiano mesi di paralisi 

«Non si è fatto nulla quando non c’erano alibi, figuriamoci adesso», commenta il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «non dimentichiamoci che il Consiglio si è fermato persino per le amministrative». Agus ricorda anche l’inopportunità di discutere una legge di bilancio, quale è la Omnibus 2, in piena campagna elettorale. «Rischierebbe di diventare una finanziaria elettorale, e che alcune norme si rivelino terreno per cercare un facile consenso elettorale». Ma, sottolinea, al di là di tutto, «la maggioranza è da marzo che annuncia la Omnibus 2, inoltre ha avuto sei mesi di tempo per mettere in piedi una legge per colmare il vuoto del Piano casa bocciato». Oggi, insomma, «possiamo dire davvero che questa legislatura è finita».

I lavori già a rilento stavolta rischiano la paralisi. La data delle Politiche arriva proprio quando il Consiglio regionale provava a recuperare il tempo perso. Qualche giorno fa l’Aula ha approvato all’unanimità e velocemente una legge a favore delle persone autistiche, nei prossimi giorni è previsto l’approdo in commissione Bilancio della legge Omnibus da 150 milioni di euro, mentre a settembre dovrebbe cominciare l’iter del provvedimento della Giunta che punta a colmare il vuoto normativo lasciato dal Piano casa bocciato.

Tutto questo potrebbe slittare a dopo il voto a causa delle scadenze che i partiti sono chiamati a rispettare: la presentazione delle liste il 21 e 22 agosto, la campagna elettorale che scatterà il 26 agosto. I tempi sono stretti e le forze politiche difficilmente riusciranno a concentrarsi su temi diversi dalle candidature.

«Legislatura finita»

«Non si è fatto nulla quando non c’erano alibi, figuriamoci adesso», commenta il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «non dimentichiamoci che il Consiglio si è fermato persino per le amministrative». Agus ricorda anche l’inopportunità di discutere una legge di bilancio, quale è la Omnibus 2, in piena campagna elettorale. «Rischierebbe di diventare una finanziaria elettorale, e che alcune norme si rivelino terreno per cercare un facile consenso elettorale». Ma, sottolinea, al di là di tutto, «la maggioranza è da marzo che annuncia la Omnibus 2, inoltre ha avuto sei mesi di tempo per mettere in piedi una legge per colmare il vuoto del Piano casa bocciato». Oggi, insomma, «possiamo dire davvero che questa legislatura è finita».

«Esigenze non rinviabili»

La pensa diversamente Pierluigi Saiu, capogruppo della Lega: «Il Consiglio deve accelerare, non rallentare. L’avvio di alcuni provvedimenti non può essere ritardato. Penso alla Omnibus 2, al rifinanziamento della legge a favore degli artigiani, allo scorrimento della graduatoria Resisto». Emergenze che «non possono essere rimandate per ragioni elettorali». Ecco perché «ci opporremo a qualunque richiesta di fermare i lavori, abbiamo un’agenda da seguire. Il voto è la forma più alta della democrazia, ma questo non deve impedire all’Assemblea di approvare i provvedimenti che servono».

«Obiettivamente le Politiche rallentano tutto», considera il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, «ma il problema è che questo rallentamento va avanti da troppo tempo per ragioni del tutto legate agli equilibri in maggioranza». «Il Consiglio si fermerà – è concorde il consigliere M5S Michele Ciusa – e ora il rischio di non riuscire a spendere le risorse che saranno stanziate dalla Omnibus 2 è concreto».

Omnibus in un mese?

Il capogruppo di FdI Francesco Mura si rifiuta di pensare alle elezioni in questi termini: «Ci sono i tempi per chiudere cose importanti come la Omnibus prima della campagna elettorale». Quanto alla legge sulla rigenerazione urbanistica, «si potrebbe inserire nella Omnibus, o anche approvarlo separatamente, un passaggio per riempire il vuoto normativo scaturito dalla bocciatura del Piano casa».

© Riproduzione riservata