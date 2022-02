Consiglio, si punta a una manovra lampo  

L’intesa tra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno dello stesso centrodestra, ancora non c’è. Le forze politiche cercheranno di raggiungerla nella conferenza dei capigruppo che il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha convocato per le 16, subito dopo la seduta congiunta con il Consiglio delle Autonomie locali in programma alle 11 e un’ora prima della seduta dedicata alla Finanziaria.

Si punta a fare presto per evitare la proroga dell’esercizio provvisorio, mentre si ragiona già su un secondo provvedimento – una Omnibus 2.0 – da portare subito dopo, quindi a ridosso di marzo. Dentro troverebbero spazio una serie di norme per recepire le osservazioni della Corte Costituzionale sul Piano Casa, ma anche le proposte di modifica (di maggioranza e opposizione) che, se non presentate ora in Aula, rimarrebbero in sospeso: emendamenti per rispondere alle istanze dei territori, ma anche quelli voluti dal presidente della Regione e a firma Psd’Az sulla modifica della legge sugli staff e sul ripristino dei Cda negli enti.

Manovra 2022 all’esame del Consiglio regionale da questo pomeriggio. Almeno sulla carta, la discussione non dovrebbe impegnare troppo tempo. Gli schieramenti hanno ritirato gli emendamenti prima dell’approvazione nella commissione Bilancio presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az), e ora le diplomazie sono al lavoro affinché nessuno li ripresenti in Aula.

Capigruppo

Dei circa 9,5 miliardi stanziati, quasi la metà – il 45% - è destinato alla spesa sanitaria: 3,7 miliardi è l’ammontare della missione Tutela della salute, 375 milioni in Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Le missioni

Un’altra fetta importante è destinata alla missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” per un totale di un miliardo: dentro ci sono i seicento milioni del fondo unico degli Enti locali. Ancora: 766 milioni per “Trasporti e diritto alla mobilità”, 775 per “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 259 per “Sviluppo economico e competitività”, 234 per l’agricoltura e pesca, 198 per Istruzione e diritto allo studio, 175 per Lavoro e formazione, appena 52 milioni per il Turismo e 21 per Politiche giovanili, sport e tempo libero.

Tasse invariate

La manovra non porterà alcuna stangata per i cittadini, come avvenuto in Campania. La Regione – in questo senso tra le più virtuose del Mezzogiorno - ha lasciato infatti invariata per il 2022 l'addizionale Irpef all'1,23%, mantenendo cioè le detrazioni previste già dal 2019. Piuttosto, sono state confermate le detrazioni per figli a carico e per quelli con diversa abilità: ai soggetti con un reddito imponibile non superiore a 55mila euro e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta infatti una detrazione di imposta pari a 200 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico, aumentata di 100 euro per ogni figlio con diversa abilità.

«Non appesantire la pressione fiscale, oltre che un atto di equità, è parte di un disegno di governo improntato a salvaguardare le famiglie sarde e realizzare le condizioni per la ripresa», ha detto il presidente della Regione Christian Solinas. «Abbiamo deciso di non gravare sui cittadini, già in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia dal punto di vista economico, mettendo semmai in campo una serie di misure finalizzate a creare sviluppo e abbattere il muro dell'isolamento che purtroppo caratterizza alcuni territori», ha evidenziato l'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino.

