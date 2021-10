Consiglio, ritornano le pensioni e aumenta la paga 

Nella omnibus non sono entrati i Cda, in compenso hanno trovato spazio il ripristino delle pensioni degli onorevoli abolite nel 2014, e l’aumento delle indennità. E non solo per questa legislatura, ma anche per la precedente. L’emendamento approvato in tutta fretta dall’Aula spiega che «a decorrere dall’inizio della quindicesima Legislatura, il regime previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori tecnici è di carattere contributivo».

A carico del Consiglio

Questo, in conformità a uno schema di testo di legge approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome nel 2019. Dove, al comma 4 dell’articolo 6, è previsto un contributo a carico del Consiglio regionale: «La quota di contributo a carico del consigliere è pari all’8,80% della base imponibile; la quota a carico dell’Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere». Ma non è tutto. In un’altra proposta di modifica, votata sempre in fretta e furia, c’è scritto che gli stipendi dei consiglieri possono essere aumentati: «Le indennità e i rimborsi sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione rilevata dall’Istat, se positiva, dell’indice dei prezzi al consumo». Anche in questo caso la rivalutazione decorre dalla legislatura scorsa. I due emendamenti portano la firma di Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), Angelo Cocciu (FI), Giorgio Oppi (Udc), Francesco Mura (FdI), Franco Mula (Psd’Az). Cioè di tutti i capigruppo del centrodestra meno uno: Dario Giagoni della Lega.

A inizio legislatura c’era già stato un tentativo di reintrodurre le indennità differite: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais illustrò in Conferenza dei capigruppo una bozza per la parametrazione dei vitalizi secondo il calcolo del contributivo diretto, specificando che si trattava della «riproposizione letterale del testo che deriva dall'accordo Stato-Regioni in attuazione della legge di bilancio dello Stato e dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali». Tentativo fallito perché M5S e centrosinistra fecero mancare la firma per l’approdo in Aula con la procedura d’urgenza.

Silenzio in Aula

È invece ancora da verificare con quanti voti siano stati approvati i due emendamenti alla legge omnibus, è però certo che nessuno dei consiglieri ha chiesto di intervenire nel merito. Massimo Zedda (Progressisti), che mercoledì mattina ha partecipato ai lavori nonostante i problemi fisici legati all’incidente di tre settimane fa, ieri ha chiesto spiegazioni in particolare sull’emendamento che rimodula le indennità in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo. «Non è indicata una cifra, non c’è un tetto, spero di sbagliarmi ma mi chiedo come possa essere venuto in mente di prevedere l’aumento delle indennità».