Consiglio Regionale, chiuso per elezioni  

La macchina amministrativa è ferma. La Giunta Solinas non si riunisce dal 25 agosto, l’ultima seduta del Consiglio regionale risale invece al 10 agosto. Non c’è da sorprendersi: a venti giorni dal voto l’impegno dei partiti è tutto rivolto verso la campagna elettorale e lo stesso accade nelle altre Regioni. Ma nell’Isola c’è il rischio concreto che l’immobilismo prosegua oltre il 25 settembre, perché il presidente Solinas sarà proabilmente obbligato a mettere in pratica la verifica che aveva annunciato alla fine di marzo.

L’assessore all’Ambiente Gianni Lampis (Fratelli d’Italia) è infatti candidato alla Camera nel collegio uninominale del Sud Sardegna, mentre sono sempre più insistenti le indiscrezioni su imminenti dimissioni del leghista Giorgio Todde dai Trasporti. Due deleghe da riassegnare, dunque, e interlocuzioni future tra le forze politiche di maggioranza che ancora una volta potrebbero rallentare l’azione dell’esecutivo e dell’assemblea di via Roma.

«Cambiare passo»

«Da un anno ogni scusa è buona per non fare nulla, una volta per il rimpasto, poi per le amministrative e ora per le elezioni politiche», dice il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «la verità è che non solo non lavora il Consiglio, ma non c’è nemmeno una legge pronta per essere discussa. Nei mesi scorsi Giunta e maggioranza non hanno prodotto nulla, così se anche fosse convocata l’Aula non ci sarebbe nemmeno un argomento serio all’ordine del giorno». Secondo Agus esiste anche la possibilità che l’attesa legge omnibus due «non veda la luce quest’anno perché dopo il voto verranno al pettine tutti i nodi della maggioranza». Il capogruppo della Lega Pierluigi Saiu si augura che, una volta terminata la fase della campagna per le politiche, «ci sia un cambio di passo da parte della maggioranza». In particolare, «bisogna accelerare sui tanti provvedimenti ancora fermi, a cominciare dal piano casa». In ogni caso, «noi andiamo avanti. La scorsa settimana abbiamo presentato una proposta di legge per aumentare i compensi a favore dei medici del 118, abbiamo chiesto in conferenza dei capigruppo che si completasse rapidamente l’iter del testo relativo alle comunità energetiche. Per quanto riguarda la omnibus, siamo pronti a votare domani stesso un testo con tre o quattro provvedimenti indispensabili in materia di artigianato, imprese, agricoltura, sanità e famiglie».

Il caso Todde

Il nodo della Lega, con l’assessore ai Trasporti in procinto di lasciare, è legato alla mancata candidatura di Todde alle politiche, cosa che ha portato due suoi fedelissimi a lasciare il partito e gli incarichi nel gabinetto dell’assessore. Risalgono a ieri, infatti, le dimissioni formali di Lidia Palma da segretaria particolare e di Massimiliano Piu da consulente dell’assessore ai Trasporti. Piu, in particolare, nei giorni scorsi aveva rinunciato anche al ruolo importante di vicecoordinatore regionale del Carroccio. Ora, Todde non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma le decisioni dei suoi ex collaboratori lasciano immaginare che anche lui seguirà la stessa strada per decidere, solo dopo il 25 settembre, in che modo proseguire la sua attività politica.

Letta nell’Isola

Grande attesa nel centrosinistra, intanto, per la visita di Enrico Letta domani in Sardegna. Il segretario del Pd terrà una conferenza stampa alle 11.30 nella sede di via Emilia a Cagliari. Seguiranno incontri con le forze economiche e datoriali, con i sindacati e con il gruppo consiliare del Pd. Alle 16 vedrà i sindaci nello spazio Search nel Largo Carlo Felice, alle 17.30 comizio in piazza del Carmine. La giornata terminerà al Teatro Verdi di Sassari alle 20.30. Prosegue anche la mobilitazione di Forza Italia in vista del voto con le presentazioni dei candidati il 9 settembre a Nuoro, il 10 a Sassari e l’11 ad Assemini.

