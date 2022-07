Consiglio, prime scintille 

In continuità anche Rita Ragatzu, Pierpaolo Ambu, Maria Chiara Contu, Sandro Porqueddu, Gigi Gessa, Giuliano Palmieri, Marianna Mameli, Claudio Argiolas e Giulio Melis, tutti di nuovo in maggioranza. All’opposizione restano Omar Zaher, Mario Tuveri, Francesca Olla, e Francesco Lilliu. Fra le new entry Francesco Ciaramella, Marco di Tondo e Alberto Cappai per la maggioranza, Paola Maccioni in minoranza. Ma c’è anche chi ritorna dopo anni di assenza nella politica locale, come Franco Camba, sconfitto da candidato sindaco che ora guiderà l’opposizione. «Vigileremo in modo propositivo», ha detto. Ma non sono mancate le polemiche: «Selargius ha bisogno di avere un ruolo nella Città metropolitana che al momento non ha. E trovo grave l’omissione della nomina della commissione elettorale e del presidente del Consiglio oggi, chiedo che venga convocato urgentemente un’altra riunione per questi adempimenti».

Tutti presenti tranne Riccardo Cioni, l’ex assessore della prima Giunta Concu che in questa consiliatura siederà nei banchi dell’opposizione come rappresentante dei sardisti, assente per impegni. Alcuni alla prima esperienza, la maggior parte in continuità con la passata amministrazione. A partire da Gabriella Mameli, che in qualità di consigliera comunale più votata ieri ha presieduto la riunione: «Ora lavoriamo nell’interesse della collettività».

Un debutto all’insegna della collaborazione, ma non troppo. È partita ufficialmente ieri l’amministrazione bis targata Gigi Concu, con il primo Consiglio comunale convocato per l’insediamento degli eletti: «Ho scelto di dedicare questa riunione ai consiglieri, per la Giunta ci sarà una seduta dedicata», ha precisato subito Concu giustificando l’assenza della squadra di governo al suo fianco.

Nei banchi

Il rientro

Un ritorno anche per Bernardino Deiana e Giorgia Porcu, già consiglieri in passato e ora eletti in minoranza. E per l’ex sindaco Tonino Melis, che entra in maggioranza. Insieme a lui l’ex assessore Andrea Delpin: «Sono certo che il Consiglio saprà lavorare bene». Nel suo discorso il sindaco ha prima ringraziato cittadini e forze politiche che lo hanno sostenuto, per poi rivolgersi al Consiglio comunale: «Sarò ancora una volta il sindaco di tutti, vorrei che ciascuno di voi nei prossimi cinque anni possa dare il proprio contributo».

