Consiglio, no al ritocco degli stipendi 

Il Governo ha da eccepire anche sugli stipendi di consiglieri regionali e assessori. Tra le norme della legge omnibus impugnate c’è pure un comma dell’articolo 35 che prevede, a decorrere dal 2014, la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese in misura pari a quella rilevata dall’Istat.

Nelle motivazioni del ricorso contro la omnibus pubblicate ieri nel sito del ministero degli Affari regionali, si legge che «tale disposizione di contenuto retroattivo determina effetti economici in contrasto con le disposizioni di contenimento della spesa pubblica». Inoltre, per alcuni consiglieri l’incremento rischierebbe di superare i limiti massimi erogabili stabiliti dalla conferenza delle Regioni. Nessun appunto, invece, sul comma che stabilisce il carattere contributivo del regime previdenziale di consiglieri regionali e assessori tecnici sempre a decorrere dall'inizio della quindicesima legislatura.

Urbanistica

Le altre norme bocciate riguardano alcuni commi dell’articolo 13 in tema di edificabilità, e dell’articolo 5 in materia di personale. Due, in particolare, le disposizioni legate al governo del territorio che Roma considera incostituzionali. La prima perché non prevede limiti temporali per l’adeguamento dei Piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale: sarebbe in contrasto col codice Urbani del 2004 che prevede l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica non oltre due anni dalla loro approvazione.

La seconda avrebbe ugualmente profili di incostituzionalità perché non contempla più l’inedificabilità delle zone umide, entrando in contrasto sempre col decreto legislativo del 2004 sui piani paesaggistici e con gli articoli 9 e 117 della Costituzione.

Personale

Tante le disposizioni sul personale oggetto di contestazione. La più significativa è quella al comma 3 dell’articolo 5. Norma che, è scritto nelle motivazioni, «in estrema sintesi, sostituisce il requisito del titolo di studio della laurea, previsto per l’accesso alla dirigenza, con quello della mera anzianità di servizio, ponendosi pertanto in insanabile contrasto con la disciplina ordinamentale (cogente anche per gli enti locali) in materia di accesso alla dirigenza».

La omnibus è la tredicesima legge impugnata dall’avvio di questa legislatura. Sinora la Corte costituzionale si è pronunciata sulla riforma del sistema sanitario, sul provvedimento di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale, sull’inquadramento del personale dell’Agenzia Forestas nel contratto regionale, sulle disposizioni relative alla posidonia spiaggiata, sulla seconda variazione di bilancio della legislatura.

A giorni la Consulta dovrebbe esprimersi anche sul Piano casa, provvedimento approvato a dicembre 2020 e impugnato dal Governo nel marzo del 2021.