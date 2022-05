Consiglio lumaca, la strigliata del presidente 

Due mesi fa la conferenza dei capigruppo ha indicato come prioritari 52 argomenti. «Allo stato attuale le commissioni hanno licenziato per l’Aula solo due o tre di tali atti», scrive il presidente del Consiglio regionale Michele Pais in una nota indirizzata ai presidenti dei parlamentini e agli stessi capigruppo. I lavori dell’Assemblea procedono a ritmo di lumaca, insomma, ma il suo massimo rappresentante fa notare che «l’intensità dell’attività dipende da ciascun componente: lo stesso Regolamento interno, peraltro, assicura a tutti i consiglieri gli strumenti necessari ad attivare e far funzionare le procedure di esame degli atti». Come dire: sì, la ricerca di equilibri in maggioranza può anche rallentare la macchina, ma fino a un certo punto.

L’invito

Anche per questo il presidente ricorda di aver invitato all’inizio del mese i presidenti di commissione a calendarizzare le sedute così da approvare le leggi in tempi ragionevoli e consentire la pianificazione dei lavori in Aula. Sollecitazione che, evidentemente, è stata poco recepita. Tanto che Pais ha invitato di nuovo tutti a concludere con rapidità i lavori programmati.

La scarsa produzione in Consiglio è stata richiamata più volte nelle ultime sedute dell’Aula. Soprattutto dalle opposizioni che non hanno certo chiuso un occhio sul fatto che per oltre un mese l’Assemblea non si è riunita. Nei parlamentini è abbastanza frequente la mancanza del numero legale. L’ultima volta è successo in prima commissione, dove la maggioranza ancora non ha fatto quadrato su un nome per la presidenza vacante da mesi.

Le accuse