Consiglio in rosa, sfida rimandata 

L’Istat conferma un dato oggettivo: la politica non è declinata al femminile e con i giovani ha ancora un appeal moderato. Le donne che siedono nella Giunta di Massimiliano Sanna sono tre come tre erano con Andrea Lutzu e qui ci sta perché il numero delle quote rose è imposto dalla legge in rapporto al numero degli abitanti. In Consiglio invece contano solamente i voti anche se vale l’introduzione della doppia preferenza di genere che consente all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. «Un sistema che ha funzionato solo in parte; è successo che le donne hanno portato voti ma non ne hanno ricevuto in pari misura dai maschi». La considerazione di Maria Obinu, rieletta in Consiglio comunale, trova riscontro nei numeri.

Le donne

Nel Consiglio precedente su 24 consiglieri 8 erano donne, in questo appena eletto la rappresentanza femminile è scesa a 5. «Siamo penalizzate sia dai partiti dove le donne faticano a trovare spazi adeguati e anche dagli elettori, la doppia preferenza di genere questa volta ha funzionato per due o tre casi, negli altri è stato un fallimento per la parte femminile e il numero delle elette lo dimostra chiaramente – commenta Maria Obinu – Per non parlare delle difficoltà che abbiamo nell’adempiere al mandato, più volte ho chiesto che il Consiglio venisse convocato in orari più consoni agli impegni di madri di famiglia, invece continuano a fare le riunioni dalle 19 in poi».

I giovani

L’Istat comunica anche il dato dell’età media degli amministratori comunali con meno di 40 anni. Nel 2004 l’età media era di 38,3 anni, poi è scesa a 35,1. Si abbassa a 34,7 nel 2017 per scendere a 33 nell’ultima tornata elettorale. «L’età media degli amministratori scende di poco ma sta scendendo anche se, rispetto a una generazione come la mia, ai giovani manca una scuola politica che in città, salvo rari casi, non esiste» commenta Giuliano Uras (Sardegna20Venti). Una delle poche eccezioni viene da FdI che tre anni fa promosse una scuola di formazione politica «interessante ma purtroppo rallentata dalla pandemia» ricorda Francesco Mura, deputato al di sotto dei 40 anni, 39 un mese fa. «Oggi siedono in Consiglio diversi trentenni e quarantenni che magari non si sono mai occupati di politica in senso stretto ma che hanno voglia di impegnarsi nella cosa pubblica – osserva Uras - Ciò che manca ai professionisti che occupano posizioni importanti ma che non si vogliono impegnarsi direttamente».