Consiglio in ritardo, appello al prefetto 

Una lettera al prefetto e all’assessorato degli Enti locali della Regione per segnalare l’immobilismo del sindaco di Arbus che non ha ancora convocato il Consiglio comunale per discutere sulla gestione dei servizi turistici 2021 sulla Costa Verde e per sostituire il consigliere di maggioranza dimissionario Angelo Dessi. L’iniziativa è dei due gruppi di minoranza: “Arbus bene comune” e “Al primo posto il cittadino”, rispettivamente guidati da Michele Schirru e Emanuela Paschino.

Le accuse

I consiglieri lamentano il mancato rispetto della normativa sulla convocazione dell’Assise cittadina e chiedono al prefetto di Cagliari di diffidare il sindaco, Andrea Concas, al fine di «ripristinare il corretto funzionamento del massimo organo che rappresenta l’Ente e consentire al Consiglio stesso di poter operare». E Schirru evidenzia alcune illegittimità: «Quando a chiedere al sindaco la convocazione del Consiglio sia un quinto i dei consiglieri, la norma prevede che l’Assemblea cittadina debba essere riunita obbligatoriamente in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Nel caso di dimissioni di un consigliere comunale, l’articolo 14, comma 3, dello Statuto comunale, stabilisce che la surroga avvenga entro e non oltre i dieci giorni dall’ufficializzazione delle dimissioni». Nell’uno e nell’altro caso, i tempi sono abbondantemente superati: l’interrogazione è stata protocollata in Municipio il 22 ottobre, e Dessì ha lasciato l’incarico il 25. «Invitiamo il sindaco – conclude Schirru – a convocare il Consiglio in tempi brevi, dopo la conferenza dei capigruppo per concordare giorno e ora».

La problematica da discutere in Aula riguarda la prossima stagione turistica. «La scorsa – dice Paschino – è stata l’estate delle novità, fra le tante i parcheggi gestiti direttamente dal Comune. Dal passaparola risulta che è stato un fallimento. Per non ripetere l’errore, come il blocco delle assunzioni comportato dal progetto, è necessario che se ne parli in Aula. La sede istituzionale per eccellenza, dove c’è confronto politico, essenza della democrazia. L’ultima seduta risale al 23 settembre».

La replica