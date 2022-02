Consiglio fermo, minoranza all’attacco 

Gli ultimi Consigli comunali risalgono alla fine del 2021, durante le feste natalizie. «L'amministrazione, come al solito, era in ritardo nell’espletamento di diversi obblighi normativi - sottolineano dalle minoranze – e così si sono dovuti affrontare e discutere un numero enorme di punti all'ordine del giorno, ma tale situazione è ormai diventata la prassi operativa di questa Giunta». L’opposizione, inoltre, evidenzia che oltre al Consiglio “latitano” anche le convocazioni delle commissioni, soprattutto quella dell’urbanistica e dei lavori pubblici.

A chiedere che «si riprendano subito i lavori e che lo so faccia in presenza, vista l'alta percentuale di vaccinati», sono i consiglieri Andrea Zucca (La Svolta), Valentina Picciau (Pauli Monserrato), Gianfranco Vacca e Maria Antonietta Vacca (Movimento 5 Stelle), Miriam Picciau (Gruppo Misto), Francesca Congiu (PD) e Caterina Argiolas (Monserrato Unita). I quali, dopo aver sottolineato come «sia incomprensibile questa ostinazione a restare riuniti in forma telematica a meno che non ci siano ragioni a noi sconosciute», ricordano che «la convocazione deve partire dal sindaco, in quanto il presidente del Consiglio, Piergiorgio Massidda, lo fa solo su sua esplicita richiesta».

Opposizione unita e sul piede di guerra per la mancata convocazione del Consiglio comunale: «Da quando è iniziata la pandemia ci riuniamo a distanza e, in più, ora non viene convocato un Consiglio da quasi due mesi: stiamo arrivando alla fine di febbraio e il sindaco tace», è l’accusa rivolta al sindaco Tomaso Locci e alla maggioranza.

La richiesta

Due mesi senza riunirsi

«Zero programmazione»

«Ormai la mancanza di programmazione, che denunciamo da mesi – è l’accusa -, è sotto gli occhi di tutti, non basta più nascondere la polvere sotto il tappeto grazie a qualche proclama condito da cifre spropositate per nascondere l'immobilismo dell'amministrazione Locci, tenuto conto che a Monserrato non si programma mai nulla e intanto il risanamento dei piani di zona resta un miraggio». E aggiungono: «Esiste un'unica commissione che ha prodotto lo scorso giugno il nuovo regolamento mensa ma ancora oggi non è stato portato in Consiglio per l'approvazione e fra poco più di tre mesi finirà l'anno scolastico».

Altro nodo «la mancanza discussione delle interpellanze e mozioni che attendono da mesi la loro esposizione in Consiglio». Argomenti per l’opposizione, «importanti e strategici», che riguardano «il futuro della casa della salute, del parco ex-cimitero, dell'apertura degli svincoli su 554 e 387, del Puc, di Casa Pani e del nuovo appalto dei rifiuti».

