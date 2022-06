Consiglio, esordio incandescente 

L'insediamento del nuovo consiglio comunale si è trasformato ieri sera in un reciproco scambio di pesanti accuse tra maggioranza e opposizione. Eppure la seduta sembrava fosse iniziata tranquillamente con la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l'ufficializzazione della giunta e le dichiarazioni programmatiche del rieletto Salvatore Pes.

La disputa

Dopo l'intervento pacato del più votato della lista di Prospettiva Comune, Pietro Caria, il fuoco alle polveri è stato dato dalla lettura delle sue dichiarazioni da parte del capogruppo di opposizione e candidato sconfitto alla carica di sindaco Gianni Meloni. Dieci minuti di accuse a 360° in particolare contro il sindaco e la vicesindaca Maria Antonietta Meloni. «Avete condotto una campagna elettorale basata sulla mia persona, sulla presunta antipatia e sul “mancato saluto” - ha evidenziato Meloni- dichiarandosi «sconfitto, ma orgoglioso di aver guidato un gruppo che ha ricevuto quasi il 49 per cento dei voti». E rivolto al sindaco Pes, Meloni lo ha accusato senza mezzi termini di aver diviso il paese. «Dovresti in primo luogo chiedere scusa pubblicamente al parroco - ha tuonato il capogruppo della minoranza - accusato e messo alla berlina come unico colpevole per il mancato svolgimento dell'Ardia 2020. Hai amministrato cinque anni senza trasparenza e dove nascondevi addirittura i documenti. Siamo pronti a fare il nostro ruolo di vigilanza e controllo - ha aggiunto Meloni – ma deve cambiare totalmente l'atteggiamento». Le parole di Meloni hanno scaldato l'aula consiliare troppo piccola per accogliere il numeroso pubblico presente.

La replica

Il sindaco Salvatore Pes ha respinto al mittente tutte le accuse. «Sarebbe fin troppo facile per me oggi puntualizzare ogni punto di tutte le fandonie che ho sentito. Oggi è un giorno di festa per l'insediamento del nuovo Consiglio comunale e tale deve rimanere». Di tutt'altro tenore le affermazioni del capogruppo di maggioranza Vivere Sedilo ed ex vicesindaco Salvatore Putzolu: «Il candidato sindaco sconfitto deve fare un bel bagno di umiltà e scendere dallo sgabello che si è creato. In tanti anni di lavoro in un ente pubblico non ho mai visto una persona così arrogante». In precedenza le accuse di Meloni avevano interessato anche la neo vicesindaca Maria Antonietta Meloni accusata testualmente di aver favorito in campagna elettorale atteggiamenti denigratori nei suoi confronti. La Meloni, dichiarandosi fortemente offesa, ha respinto le accuse affermando che sono totalmente false e che la sua storia parla di cose ben diverse. Per quanto riguarda la giunta tutto confermato con le deleghe assessoriali assegnate alla vicesindaca Maria Antonietta Meloni, agli assessori Gianfranco Pes, Silvano Pia e Eleonora Carboni.