Consiglio, è già cambio di casacca 

Duro il giudizio del consigliere regionale forzista Emanuele Cera: «Il tempo di farsi eleggere a consigliere comunale, altrimenti a questo giro sarebbe rimasto fuori dall’assemblea», tuona. «La cosa non mi scandalizza, non è nuovo a questi passaggi. Il gruppo cittadino gli aveva dato questa possibilità, personalmente non ero d’accordo, perché aveva già tradito».

L’indiscrezione circolava da qualche giorno, ieri è arrivata anche l’ufficialità con la comunicazione protocollata in Comune alle 9 del mattino. Per il veterano dell’Aula degli Evangelisti, una parentesi brevissima tra gli azzurri, dove era tornato durante la scorsa campagna elettorale dopo aver lasciato Fratelli d’Italia.

Se non è un record, poco ci manca. Il primo cambio di casacca tra i banchi del Consiglio comunale arriva a dodici ore di distanza dalla seduta di insediamento: Francesco Pinna saluta Forza Italia e approda nel gruppo dell’Udc.

Andata e ritorno

Di fatto dopo questa defezione Forza Italia risulta al momento il partito più “debole” della maggioranza targata Massimiliano Sanna, con il solo consigliere Gigi Mureddu e il vice sindaco Luca Faedda.

Il programma

Superati i primi adempimenti, intanto, il primo cittadino si prepara al prossimo impegno. «Porteremo in Consiglio le dichiarazioni programmatiche nel più breve tempo possibile», fa sapere. «A partire da lunedì, poi, affronteremo la questione relativa agli incarichi negli enti». La partita più delicata, con i partiti della coalizione pronti a tirare fuori le unghie per ottenere la propria fetta. Sardegna 20Venti, Udc e Fratelli d’Italia hanno già dimostrato al sindaco che non sono disposti ad indietreggiare di un millimetro rispetto alle proprie posizioni: la scelta del delegato del comune al Consorzio industriale non sarà una passeggiata.

L’opposizione

Sul fronte opposto, il candidato sindaco Efisio Sanna si dice pronto a lavorare per allargare l’orizzonte del centrosinistra. In quest’ottica si inserisce la scelta di non aderire al gruppo consiliare del Partito democratico (che ha già scelto come capogruppo Maria Obinu), ma di costituirne uno nuovo assieme agli eletti della sua lista Carla della Volpe ed Umberto Marcoli.

«La prossima settimana comunicheremo il nome» dichiara. «Il mio impegno per i prossimi anni sarà teso alla crescita del centrosinistra oristanese: vogliamo renderlo inclusivo, aprirlo alla partecipazione, all’ascolto e alla cooperazione».

Sulle fibrillazioni che hanno scosso il centrodestra nelle ultime settimane la valutazione è critica. «Le difficoltà nella squadra di governo sono evidenti - osserva - si sono uniti per paura di perdere, sono certo che nelle prossime settimane ne vedremo delle belle. Non c’è mai guerra per zappare, per raccogliere sì». Sulla tenuta della maggioranza, però, Efisio Sanna non ha dubbi. «Considerate le nuove indennità - conclude - nessuno vorrà andare a casa».

