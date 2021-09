Consiglio comunale sul ponte  

I sindaci di Gonnosfanadiga e Guspini convocheranno un Consiglio comunale congiunto per la prossima settimana. Il luogo dell’incontro sarà particolare ma estremamente significativo, visto l’ordine del giorno: il ponte della Statale 196 che collega i due paesi. La decisione, presa dal sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris e subito condivisa dal sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti «vuole essere un forte segnale da parte della politica locale per l’Anas. Abbiamo deciso di tenere i consigli sul ponte affinché il messaggio sia forte e chiaro», dice il sindaco Floris.

I problemi

Ad avere suggerito la simbolica iniziativa dei sindaci è lo stato dei lavori lungo il ponte che procedono in maniera estremamente lenta. «Tutti i sabati - racconta De Fanti - vado sulla Statale per verificare la situazione. E, purtroppo, ogni volta verifico la lentezza con cui si procede. È impensabile finire e riconsegnare il ponte per la fine dell’autunno». De Fanti racconta di avere più volte contattato l’Anas che ha in carico la gestione della strada e dei lavori. «Siamo preoccupati preoccupati per lo stato di avanzamento dei lavori ma sembra non sia cambiato nulla».

L’iniziativa

Alla proposta di Floris il sindaco di Guspini non solo ha risposto positivamente ma ha anche rilanciato una controproposta: «Contattare i sindaci dei paesi limitrofi interessati, seppure in maniera minore, alla questione e fare fronte comune. Arbus, San Gavino e Villacidro dovrebbero unirsi a noi». Ad avere mosso le acque e organizzato il consiglio Comunale congiunto sul ponte è stato Floris che spiega: «Prima dell’estate chiesi un appuntamento ai tecnici dell’Anas: mi garantirono la fine entro questo autunno dei lavori e l’apertura del tratto stradale. Visto lo stato dei lavori, non saranno rispettati i tempi e ancora una volta ne faranno le spese i cittadini».