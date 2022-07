Consiglio comunale, cinque nuovi ingressi 

Tre ritorni e due new entry, l’assemblea civica di piazza Cellarium si prepara per i nuovi ingressi dopo il trasferimento in Giunta di cinque consiglieri comunali eletti: due per i Riformatori, uno ciascuno per Sardegna Venti20, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Con altre tre donne che portano a otto le quote rosa dell’aula, due in più rispetto alla precedente consiliatura. Arrivi che saranno formalizzati nella riunione di domani sera, convocata per le surroghe dei consiglieri dimissionari dopo la nomina come assessori da parte del sindaco Gigi Concu, e per l’elezione del presidente del Consiglio, che - salvo colpi di scena dell’ultimo momento - dovrebbe essere l’ex sindaco Tonino Melis.

Chi entra in Aula

Fra chi ritorna c’è Vanessa Vargiu, capogruppo dell’Udc nella prima amministrazione Concu, e stavolta esponente di FdI, di nuovo consigliera comunale al posto di Sandro Porqueddu che viene riconfermato in Giunta. Rientra anche Roberta Relli, stavolta però come consigliera dopo cinque anni da assessora alla Cultura e Attività produttive, la terza più votata di Sardegna Venti20 che subentra dopo il trasferimento del collega di partito Gigi Gessa nell’esecutivo. Un ritorno anche per Mariano Argiolas, storico esponente dei Riformatori che sarà di nuovo nell’aula di piazza Cellarium dopo l’ingresso di Gabriella Mameli e Claudio Argiolas in Giunta. Insieme a lui entra anche Gennaro Fuoco, volto conosciuto nella politica isolana - è stato consigliere nel Comune di Cagliari e in Regione - ma una novità per il Consiglio comunale di Selargius. Esordio assoluto invece per Daniela Cogoni - ex impiegata e mamma a tempo pieno - che entra per coprire uno dei seggi di FI svuotato con il trasferimento di Rita Ragatzu nelle poltrone accanto al sindaco.

Il ritorno di Melis

Ingressi che saranno ufficializzati martedì. Insieme alla nomina del presidente del Consiglio, come risulta dalla convocazione della riunione che inizialmente sarà presieduta dal consigliere del Pd Omar Zaher, il terzo più votato nelle recenti elezioni. A guidare l’assemblea civica selargina per i prossimi anni dovrebbe essere Tonino Melis, un ruolo che l’ex sindaco ha chiesto dopo il successo elettorale della sua lista civica. E il suo nome potrebbe essere condiviso anche da parte della minoranza di centrosinistra.