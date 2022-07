Consiglio, battesimo di fuoco 

Che sarebbe stato un battesimo di fuoco, lo si era intuito. Ma che al sindaco Massimiliano Sanna arrivasse addirittura una richiesta di verifica degli accordi sottoscritti ancora prima che il nuovo Consiglio comunale mettesse piede nell’Aula degli Evangelisti, va oltre ogni previsione. E invece ecco il documento sottoscritto dai segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Udc e Sardegna 20Venti ad aggiungere pepe ad una vigilia di seduta già vivace.

Il monito

«Nell’ottica della più proficua collaborazione tra le parti, a beneficio del buon governo della città, è necessario che le forze politiche che hanno consentito lo straordinario risultato elettorale decretando la vittoria al primo turno nel Comune di Oristano - scrivono Francesco Mura, Michele Piredda e Anita Pili - siano partecipi e protagonisti delle scelte strategiche nel rispetto della volontà degli elettori». Che qualche mal di pancia serpeggiasse tra i corridoi di Palazzo degli Scolopi non è certo un segreto; al punto che, a bassa voce, qualche dirigente di partito ha messo perfino in dubbio la presenza tra i banchi dei consiglieri di Sardegna 20Venti, FdI e Udc. Difficilmente si arriverà a tanto, anche se qualche testimone racconta di accese telefonate tra il primo cittadino e l’assessore regionale all’Industria Anita Pili. Qualche freccia, però, i tre partiti hanno voluto lanciarla. «Le segreterie provinciali - prosegue la nota - chiedono al sindaco una verifica degli accordi sottoscritti in sede di formazione della coalizione».

I maldipancia

Tutto legato, pare, alla nomina del delegato del Comune in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale sul quale il partito di Stefano Tunis avrebbe da tempo messo gli occhi. Sardegna 20Venti avrebbe voluto che la spartizione degli incarichi di sottogoverno avvenisse prima dell’insediamento dell’assemblea civica; il primo cittadino, dal canto suo, non avvertirebbe l’urgenza. E non è solo una questione di tempi: secondo indiscrezioni il sindaco sarebbe più orientato ad assegnare l’incarico a un esponente dei Popolari Europei. Una sorta di risarcimento al partito di Attilio Dedoni, che non avendo piazzato alcun consigliere lo scorso 12 giugno, è rimasto a bocca asciutta. L’ultimo incidente diplomatico, poi, coinvolge Fratelli d’Italia. Con un’integrazione al decreto di nomina della Giunta comunale, Massimiliano Sanna ha assegnato al vicesindaco Luca Faedda le funzioni inerenti gli organismi partecipati. «Quella delega spetta a FdI e non abbiamo intenzione di rinunciarvi - puntualizza il consigliere regionale Francesco Mura - Il sindaco ha certamente fatto un errore di valutazione, non ho dubbi che abbia le capacità per rimediare». Il documento firmato da Mura, Piredda e Pili si chiude con un appello alla «chiarezza e lealtà, principi fondamentali che devono e dovranno guidare il percorso di collaborazione politica tra il sindaco e i partiti di maggioranza». La conquista del municipio, insomma, ha congelato solo temporaneamente i malumori che hanno caratterizzato le trattative per la designazione del candidato alla fascia tricolore. Sul fondo le acque della maggioranza di centrodestra sono rimaste sempre agitate, fino alla burrasca a poche ore dal giuramento di Sanna.