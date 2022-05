Consiglieri e assessori alla ricerca del bis 

L’assemblea civica di piazza Cellarium ci riprova, compresa la Giunta: tutti in corsa per riconfermare un posto in Comune, fra attuali ed ex amministratori. Tranne due consiglieri uscenti, Nicola Onano, Pd, e Christian Noli, FI, assenti nelle liste elettorali ma impegnati in prima linea nella campagna in vista dell’appuntamento con le urne del 12 giugno: il primo al fianco del candidato sindaco Franco Camba, il secondo a sostegno dell’uscente Gigi Concu.

Le scelte

Una corsa con alcuni cambi di casacca fra i banchi del Consiglio. Due in tutto i trasferimenti verso FdI: la consigliera comunale Vanessa Vargiu e il vicesindaco Sandro Porqueddu, nell’Udc durante l’attuale consiliatura. Pierpaolo Ambu lascia Sardegna 20Venti e passa a Forza Italia. Mentre Valeria Puddu, nel 2017 candidata sindaca con i 5 Stelle, stavolta si presenta nella civica dei sardisti, nella stessa coalizione sostenuta dai penstellati. Per il resto gli schieramenti nei partiti sono gli stessi degli ultimi anni: Giulio Melis resta nei Riformatori, mentre Gigi Meloni e Tonio Angius confermano la loro presenza nella squadra di FdI, compresa la capogruppo Maria Chiara Contu. Marianna Mameli e Simone Deiana si presentano sempre con la Lega, Giuliano Palmieri corre anche stavolta con Sardegna 20Venti, per FI ci sono sempre la consigliera Rita Ragatzu e il presidente del Consiglio Riccardo Paschina, con i Riformatori Mariano e Claudio Argiolas. Anche nella minoranza lo scacchiere politico resta di fatto uguale: Gianluca Putzu nei CinqueStelle, mentre il Pd si divide fra lista ufficiale - con Francesco Lilliu e Omar Zaher - e lista del candidato sindaco Camba dove è confluita la consigliera Francesca Olla, insieme al collega di Italia in Comune Mario Tuveri. Andrea Colombu, Gigi Piras e Paolo Schirru con i sardisti, in veste civica al fianco di Camba. Nella Giunta tutti sono in corsa per il bis: Gigi Gessa e Roberta Relli, entrambi di Sardegna 20Venti, Fulvia Perra, FI, Cristina Pilo in quota Riformatori, e Sandro Porqueddu, che invece passa dallo scudocrociato a FdI.

Chi riprova

Ma c’è anche il ritorno di diversi ex. In primis l’ex vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Gabriella Mameli, sempre con i Riformatori, che un anno fa ha lasciato l’esecutivo per migrare verso l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, in qualità di consulente. Ci riprova anche l’ex assessore allo Sport Riccardo Cioni, silurato da Concu dopo il suo passaggio dai Riformatori al Psd’Az, che si presenta nella civica dei sardisti, sotto la bandiera del cambiamento di Franco Camba. Nella coalizione opposta c’è Andrea Delpin, l’allora assessore allo Sport nella Giunta Cappai, candidato nella lista civica pro Concu. Ritorna anche Alessandro Aghedu, assessore per pochi mesi nell’esecutivo del sindaco uscente, passato dai Riformatori a FdI. E poi c’è l’ex sindaco Tonino Melis, esponente storico del centrosinistra che stavolta si presenta - con una civica - a sostegno del centrodestra.