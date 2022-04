Conoci: «Non tollero le imboscate» 

«Fratelli d’Italia continuerà a far parte della maggioranza, ma senza assessore». Il sindaco Mario Conoci non torna indietro sulla sua decisione di voler congelare le deleghe al coordinatore di FdI, Alessandro Cocco. «Non posso più tollerare che componenti della maggioranza facciano mancare il numero legale, impedendoci di approvare atti importanti, – spiega il primo cittadino – le questioni politiche possono essere poste in qualunque momento e alla luce del sole, ma senza condizionare la vita amministrativa». Il riferimento è ai due esponenti del partito della Meloni che nell’aula del municipio hanno fatto pesare la propria assenza. Giovanni Monti e Monica Pulina. Ufficialmente erano via per motivi personali e lo hanno chiarito. Il sindaco però non ha accettato le loro giustificazioni e ha voluto dare un forte segnale di dissenso.

Turismo orfano

Alessandro Cocco dei Fratelli d’Italia, nonostante ciò, resterà assessore sulla carta, seppure senza deleghe. Una mezza misura che ha scatenato la reazione degli avversari politici. «Al ridicolo non c’è limite», commentano dal centrosinistra accusando Conoci di essere stato «incapace di una decisione netta». Ma non solo. «Ancora una volta il turismo resta senza un delegato: dopo che in agosto, in piena stagione turistica, venne rimosso Di Gangi – ricordano i consiglieri di minoranza - ora anche Cocco assessore da tre mesi viene messo nel congelatore proprio quando sta partendo la stagione turistica». Commenti che scivolano addosso al capo dell’esecutivo da troppo tempo sotto scacco dei malumori in seno alla sua squadra. «Le imboscate non sono tollerabili da parte di nessuno, – avverte Conoci – che si chiamino Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori, Psd’az o Udc. Prima di tutto viene l’Amministrazione della città, poi su altri tavoli si possono aprire tutte le discussioni. Non in Consiglio comunale».

Il caso parcheggi

All’ordine del giorno dell’ultima assemblea civica c’era un argomento che stava particolarmente a cuore alla maggioranza di centrodestra perché si trattava di avviare le pratiche per rimettere in funzione i parcheggi sotterranei della Piazza dei Mercati, affidandone la gestione alla società Alghero In House. Un servizio indispensabile anche perché quello interrato è l’unico grande posteggio in centro città.